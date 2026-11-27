Nach seinem Ausfall beim Weltcup-Auftakt in Sölden erlebt Marco Schwarz eine sechswöchige Rennpause – für den Kärntner durchaus ungewohnt! Mit der „Krone“ sprach der 31-Jährige vor dem Doppel in Copper Mountain über die Rolle als Slalom-TV-Zuschauer, wieso er sich in den USA wohl fühlt und seine Ziele für das Wochenende.
Der Auftakt-Riesentorlauf in Sölden – und dann kam lange nichts. Ja, mit seinem zu Beginn der Saison verkündeten Abschied vom Slalom erlebte Marco Schwarz erstmals zu diesem Zeitpunkt der Saison eine ungewohnt lange Auszeit. „Das brauche ich eigentlich nicht. Ich bin gerne im Rhythmus und kein Freund von so langen Rennpausen.“
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