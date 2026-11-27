Der Auftakt-Riesentorlauf in Sölden – und dann kam lange nichts. Ja, mit seinem zu Beginn der Saison verkündeten Abschied vom Slalom erlebte Marco Schwarz erstmals zu diesem Zeitpunkt der Saison eine ungewohnt lange Auszeit. „Das brauche ich eigentlich nicht. Ich bin gerne im Rhythmus und kein Freund von so langen Rennpausen.“