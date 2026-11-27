Die Schneeräumkommandos arbeiten auch am Spieltag noch auf Hochtouren – dem Altach-Heimspiel sollte (sofern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert) nichts im Wege stehen. Das hört Kapitän Peter Michorl, der mit dem GAK seit sieben Liga-Spielen ohne vollen Erfolg dahin darbt und auf einen Befreiungsschlag hofft, gerne: „Keine Frage, diesen Bock müssen wir endlich umstoßen!“