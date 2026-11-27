Ein Streit zwischen einem Ehepaar in Wien-Liesing ist Mittwochabend eskaliert. Nachdem ein 44-Jähriger seine Ehefrau körperlich attackiert haben soll, wurde die Polizei alarmiert. Als der Mann daraufhin die gemeinsame Wohnung verlassen sollte, rastete er laut Polizei völlig aus.
Gegen 21.45 Uhr wurden die Beamten zu dem Vorfall gerufen. Zwischen dem 44-Jährigen und seiner 46-jährigen Ehefrau war es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, der schließlich in körperlichen Übergriffen gegen die Frau gipfelte.
Die Polizisten sprachen gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Er sollte einige dringend benötigte persönliche Gegenstände zusammenpacken und anschließend die Wohnung verlassen. Doch damit war der 44-Jährige offenbar nicht einverstanden.
Tritte und Bisse gegen die Beamten
Der Mann reagierte zunehmend aggressiv. Mehrmalige Aufforderungen der Polizisten, sich zu beruhigen und die Wohnung zu verlassen, blieben erfolglos. Weil er sich weiterhin weigerte, wurde schließlich die Festnahme ausgesprochen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Doch auch dagegen setzte sich der 44-Jährige zur Wehr: Er versuchte, sich mit Tritten und Bissen gegen die einschreitenden Beamten der Festnahme zu widersetzen. Schließlich konnte der Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, vorläufig festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizistinnen verletzt.
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