Doch auch dagegen setzte sich der 44-Jährige zur Wehr: Er versuchte, sich mit Tritten und Bissen gegen die einschreitenden Beamten der Festnahme zu widersetzen. Schließlich konnte der Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, vorläufig festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizistinnen verletzt.