Vor einigen Tagen machte mich die Headline „Verletzte bei Perchtenlauf“ stutzig. Sofort fielen mir Krampus-Veranstaltungen aus meiner Jugend ein. Es ging schon ordentlich zur Sache. Vor allem, wenn Schnee lag. „Schirch-Perchten“ bewarfen uns heftig. Verletzt wurde aber nie jemand.

Warum hat keiner diese Krampusse gestoppt, habe ich mich gefragt. Ich las weiter und war erstaunt. Die Perchten waren nämlich diesmal Opfer. Unbekannte Jugendliche hatten sie mit Steinen beworfen. Die Polizei konnte die Täter noch nicht identifizieren. Der Veranstalter spricht von ungefähr fünfzig Personen mit Migrationshintergrund.