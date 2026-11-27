Vor einigen Tagen machte mich die Headline „Verletzte bei Perchtenlauf“ stutzig. Sofort fielen mir Krampus-Veranstaltungen aus meiner Jugend ein. Es ging schon ordentlich zur Sache. Vor allem, wenn Schnee lag. „Schirch-Perchten“ bewarfen uns heftig. Verletzt wurde aber nie jemand.
Warum hat keiner diese Krampusse gestoppt, habe ich mich gefragt. Ich las weiter und war erstaunt. Die Perchten waren nämlich diesmal Opfer. Unbekannte Jugendliche hatten sie mit Steinen beworfen. Die Polizei konnte die Täter noch nicht identifizieren. Der Veranstalter spricht von ungefähr fünfzig Personen mit Migrationshintergrund.
Seither mehren sich Berichte über Randale bei Krampus-Veranstaltungen. Sie sollen nun besser geschützt werden. Wurden dieses Jahr Halloween-Randale etwa auf Perchtenläufe vertagt? Heutzutage verbreiten sich Treffen zu Attacken auf verfeindete Gruppen via Chatgruppen rasch. Vielleicht lautete das Motto des Kampfes dieses Mal: Lasst uns die Teufel der Österreicher schlagen! Wir sind stärker! Offenbar waren es die jugendlichen Täter dann tatsächlich auch. Die betroffenen Veranstaltungen wurden nämlich abgebrochen.
In Kommentaren wird gemutmaßt, die Angreifer wollten unser Brauchtum zerstören. Möglich. Was ich aber eher vermute: Hier demonstrierten Jugendliche ihre Stärke. Was verleiht mehr Machtgefühl als den Teufel „der anderen“ in die Flucht zu schlagen? Auch wenn er nur verkleidet ist.
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