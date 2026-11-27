„Es braucht eine neue Art, wie wir miteinander verhandeln“

Damit sprach der Kanzler die Verhandlungen in wechselnden Kleingruppen an, bei denen jeweils ein Land aus der Gruppe der Nettozahler zusammen mit jeweils einigen Ländern aus der Riege der Kohäsionsländer hätten verhandeln sollen. Dies wurde aber abgelehnt. „Es braucht einen neuen Vorschlag und eine neue Art, wie wir miteinander verhandeln. Gruppen zusammenzustellen, die nicht die Zustimmung aller Gruppenmitglieder findet, ist einfach nicht zielführend“, begründete der ÖVP-Chef den Widerstand Österreichs und seiner Verbündeten in Sachen EU-Finanzen.