Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag – wie berichtet – ohne Einigung zu Ende gegangen. Bundeskanzler Christian Stocker sah den jüngsten Vorschlag aus Brüssel als „gescheitert“, dennoch wollte er Ausgang des Treffens nicht negativ bewerten.
„Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind und ganz klar ist, was notwendig ist, damit es im Dezember eine Einigung geben kann“, betonte der rot-weiß-rote Regierungschef Freitagfrüh in der Ö1-Sendung „Journal um acht“. Von einem „Boykott“ wollte Stocker nichts wissen. Die Gruppe der „Sparsamen“ – dazu zählen die Nettozahlerstaaten Österreich, Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland und Belgien – habe gesehen, dass es „nicht zielführend“ sei, wenn man so weitermache wie bisher.
„Es braucht eine neue Art, wie wir miteinander verhandeln“
Damit sprach der Kanzler die Verhandlungen in wechselnden Kleingruppen an, bei denen jeweils ein Land aus der Gruppe der Nettozahler zusammen mit jeweils einigen Ländern aus der Riege der Kohäsionsländer hätten verhandeln sollen. Dies wurde aber abgelehnt. „Es braucht einen neuen Vorschlag und eine neue Art, wie wir miteinander verhandeln. Gruppen zusammenzustellen, die nicht die Zustimmung aller Gruppenmitglieder findet, ist einfach nicht zielführend“, begründete der ÖVP-Chef den Widerstand Österreichs und seiner Verbündeten in Sachen EU-Finanzen.
Bei der Frage nach den Kürzungen des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Zwei-Billionen-Euro-Budgets für die Jahre 2028 bis 2034 wollte sich Stocker im ORF-Radio auf keine konkreten Zahlen festlegen. Sein einziger kurzer Kommentar dazu lautete: „Eine Reduktion wird notwendig sein.“ Er hält eine Einigung bis Ende des Jahres weiterhin für möglich.
Wie Costa und von der Leyen die Lage sehen
Auch EU-Ratspräsident António Costa, der jüngst einen neuen Kompromissvorschlag präsentiert hatte, meinte bei einer anschließenden Pressekonferenz, das Treffen sei ein notwendiger Schritt im Verhandlungsprozess gewesen. Einige Staaten hätten weitere Kürzungen im Budget gefordert, die Mehrheit sei aber gegen weitere Kürzungen. Einige hätten gar gefordert, in einigen Punkten – z.B. bei der Kohäsionspolitik – die Mittel weiter aufzustocken.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von Fortschritten, die gemacht worden waren. Mit Blick auf die geforderten Kürzungen verstehe sie, dass es Kompromisse brauche. „Gleichzeitig müssen wir den Prioritäten treu bleiben, auf die wir uns in den vergangenen Jahren gemeinsam geeinigt haben. Bei jeder Tagung des Europäischen Rates haben wir mehr europäisches Handeln gefordert.“
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