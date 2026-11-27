Der Entwurf der Stadt Wien für den Wiener Klimafahrplan für 2027 bis 2031 enthält eine Reihe von brisanten Maßnahmen und neuen Belastungen, die Autofahrern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Warum Geringverdiener und Familien die Hauptlast tragen könnten.
Die Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans für die Jahre 2027 bis 2031 baut auf der Erstfassung von 2022 auf. Der Entwurf listet rund 190 Maßnahmen auf, die den Weg zur selbstbestimmten Klimaneutralität 2040 pflastern sollen.
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