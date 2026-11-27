Ein durchgestrichener Preis, ein Countdown – und die Angst, etwas zu verpassen: Schon ist es um unsere Kaufdisziplin geschehen. Warum üben Black Week und Co. eine so große Anziehungskraft auf uns aus? Die Linzer Psychologin und Psychotherapeutin Christa Schirl weiß, was da in unseren Köpfen passiert und wie wir uns davor schützen können.