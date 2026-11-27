Sie ist Journalistin
Kapitän Schettino fand in Haft seine neue Liebe
Seit Kurzem ist der Kapitän, der für das Unglück des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia verantwortlich ist, auf freiem Fuß. Nun wurde bekannt, dass er bereits eine neue Partnerin hat: Die Journalistin Angela Cipriano schrieb ein Buch über die Katastrophe und verliebte sich in Francesco Schettino, während dieser noch im Gefängnis saß.
Nach mehr als neun Jahren wurde Schettino vor Kurzem freigelassen – er muss als Ersatzstrafe nun Sozialdienst leisten. Eine Person, die das besonders freuen dürfte, ist die neue Partnerin an seiner Seite – die beiden sollen seit drei Jahren ein Paar sein.
„Ja, ich bestätige es. Ich bin die Partnerin von Francesco Schettino“, verriet Cipriano der italienischen Zeitung „Il Tirreno“. Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin hatte den Gerichtsprozess um die Haverie intensiv verfolgt, war bei 72 Anhörungen dabei und studierte die Akten genau. Sie schrieb eine Abschlussarbeit zu dem Thema und veröffentlichte 2015 das Buch „Le voci della Concordia“ („Die Stimmen der Concordia“), das sogar mit einem Preis ausgezeichnet wurde.
Die Italienerin machte ein Buch aus ihrer Abschlussarbeit:
Schettino verweigerte jetziger Freundin ein Interview
Für ihre Recherchen wollte sie auch Schettino interviewen – doch der erteilte ihr eine Absage. Doch im Gerichtssaal begegneten sich die beiden des Öfteren. „Wir hatten ein herzliches, aber formelles Verhältnis“, so die Journalistin. Als er die Haft antreten musste, schrieb sie ihm: „Es tut mir leid.“ Er schrieb: „Ich vertraue auf die Gerechtigkeit.“ Danach herrschte sechs Jahre lang Funkstille.
Vor drei Jahren nahmen sie den Kontakt wieder auf und fingen an, wöchentlich zu telefonieren und täglich E-Mails zu schreiben. „Im Oktober 2023 besuchte ich ihn während eines Hafturlaubs in Meta, und dort begann unsere Geschichte“, so Cipriano. Nach Trauerfällen in der Familie habe er ihr beigestanden. Er half ihr, „der Leere zu entkommen“. Sie trafen sich fortan in seinen Hafturlauben, die im Schnitt alle 45 Tage bewilligt wurden.
Ciriano zu Unglück: „Er war nicht alleine auf der Brücke“
Dazu befragt, wie sie die Verantwortung ihres Partners an dem Unglück sieht, erklärte Cipriano: „Wir haben zu lange vergessen, dass er nicht allein auf der Brücke war und dass auch andere sich schuldig bekannt haben.“ Ihn als alleinigen Schuldigen darzustellen, werde der Wahrheit nicht gerecht.
Wie es mit ihnen nach Schettinos Haftentlassung weitergeht, wissen beide nicht genau. „Wir machen keine Pläne. Da sind wir abergläubisch“, erklärte die Journalistin. Der ehemalige Kapitän wird ab nächstem Monat für eine Tourismus-Agentur arbeiten. Pro Woche muss er außerdem vier Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
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