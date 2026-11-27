Vor drei Jahren nahmen sie den Kontakt wieder auf und fingen an, wöchentlich zu telefonieren und täglich E-Mails zu schreiben. „Im Oktober 2023 besuchte ich ihn während eines Hafturlaubs in Meta, und dort begann unsere Geschichte“, so Cipriano. Nach Trauerfällen in der Familie habe er ihr beigestanden. Er half ihr, „der Leere zu entkommen“. Sie trafen sich fortan in seinen Hafturlauben, die im Schnitt alle 45 Tage bewilligt wurden.