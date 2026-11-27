Der US-Präsident ist selbst ein bedeutender Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass er zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Nach Bekanntgabe von Huangs Rückkehr war der Aktienkurs am Montag um mehr als 30 Prozent gestiegen. Huang hatte sich am Dienstag bei der Belegschaft für sein Fehlverhalten entschuldigt. Die vom Nvidia-Verwaltungsrat in Auftrag gegebene interne Untersuchung zu Huangs Affären ist noch nicht abgeschlossen.