US-Präsident Donald Trump sieht in dem nach einem Skandal wieder eingesetzten Nvidia-Chef Jensen Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit der USA. „Ich denke, mit ihm ist absolut alles in Ordnung“, sagte Trump auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Der Präsident rühmte sich zudem seines Eingreifens zugunsten der Rückkehr Huangs an die Spitze des Chipkonzerns.
Auf eine Nachfrage, wie er sich seiner Sache so sicher sein könne, obwohl das US-Justizministerium eine gründliche Untersuchung im Fall Huang nicht bestätigt habe, verwies Trump auf die ihm vorliegenden Informationen. Er verfüge über „eine Menge Informationen“, sagte der Präsident.
Trump bestätigte, dass er und andere Regierungsvertreter hinter den Kulissen auf Huangs Wiedereinsetzung gedrängt hatten. „Ich habe gesehen, was mit dem Unternehmen geschah, was mit der Aktie geschah, und ich finde es großartig, dass er zurückkehrt“, sagte Trump. Er glaube, mit seinem Eingreifen „etwas Großartiges für unser Land und sogar für die Welt getan“ zu haben.
Rücktritt Mitte November
Huang hatte Mitte November zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren. Eine davon hatte er mit einer Geschäftsfrau, die Berichten zufolge Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst hat. Ihr Unternehmen soll China möglicherweise unter Umgehung von US-Exportbeschränkungen Zugang zu Hochleistungschips verschafft haben. Der Aktienkurs von Nvidia war nach Huangs Rücktritt eingebrochen und hatte sich nach seiner Wiedereinsetzung am Montag teilweise erholt.
Der US-Präsident ist selbst ein bedeutender Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass er zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Nach Bekanntgabe von Huangs Rückkehr war der Aktienkurs am Montag um mehr als 30 Prozent gestiegen. Huang hatte sich am Dienstag bei der Belegschaft für sein Fehlverhalten entschuldigt. Die vom Nvidia-Verwaltungsrat in Auftrag gegebene interne Untersuchung zu Huangs Affären ist noch nicht abgeschlossen.
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