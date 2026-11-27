Zu viel Gehalt?

Nach dem 1:1 gegen Köln hatte sich Rummenigge bei Sky zur Causa Musiala geäußert. „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, stellte der 71-Jährige den Vertrag des Offensivprofis infrage.