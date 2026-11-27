Er könne sich nicht vorstellen, welcher Verein Jamal Musiala unter den aktuellen Umständen kaufen soll. Worte, mit denen Karl-Heinz Rummenigge nicht gerade die Werbetrommel rührte – und die ihm auch vereinsintern Kritik eingebracht haben dürften ...
Wie „Bild“-Fußballchef Christian Falk im Podcast „Bayern Insider“ erklärte, sei die Aussage des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und heutigen Aufsichtsrat-Mitglieds beim FC Bayern gar nicht gut angekommen. „Ich habe das Wort ‘vereinsschädigend‘ gehört“, so Falk.
Zu viel Gehalt?
Nach dem 1:1 gegen Köln hatte sich Rummenigge bei Sky zur Causa Musiala geäußert. „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, stellte der 71-Jährige den Vertrag des Offensivprofis infrage.
Bei Musiala waren Anfang der Saison sogenannte Absencen diagnostiziert worden – eine Form epileptischer Anfälle, die auf eine neurologische Funktionsstörung im Gehirn zurückzuführen sind. Beim Champions-League-Spiel gegen Lille (1:2) kam der 23-Jährige für die letzte Viertelstunde zum Einsatz.
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