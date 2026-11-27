Frischer Triebschnee als Gefahrenquelle

Neben den Schwachschichten im Altschnee stellen auch die jüngsten Schneeverfrachtungen ein Risiko dar. Am Donnerstag fielen verbreitet 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee, örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter. Starker Wind verfrachtete den frischen Schnee insbesondere in höheren Lagen und im Hochgebirge. Triebschneeansammlungen sollten beachtet werden!

Besondere Aufmerksamkeit sei in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten erforderlich. Mit zunehmender Höhe steigen sowohl die Anzahl als auch die Größe der Gefahrenstellen.