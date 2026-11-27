Für die Skigebiete war der viele Neuschnee vom Donnerstag Gold wert, Lawinenwarnern treibt er jedoch erste Sorgenfalten auf die Stirn – insbesondere in Hinblick auf das sonnige Wochenende. Bereits am Freitag herrscht in Teilen Tirols Lawinenwarnstufe 3 von 5. Erhöhte Vorsicht ist abseits gesicherter Pisten also jedenfalls geboten!
Frischer Triebschnee und störanfällige Schwachschichten in der Schneedecke erhöhen derzeit die Lawinengefahr. Besonders in höheren Lagen und an steilen Hängen ist Vorsicht geboten. Der Lawinenwarndienst empfiehlt, die örtlichen Bedingungen besonders sorgfältig zu beurteilen.
Vor allem im Hochgebirge besteht die Gefahr, dass bereits einzelne Personen Lawinen auslösen. Betroffen seien vor allem steile West-, Nord- und Osthänge oberhalb von etwa 2600 Metern. „Oberhalb von rund 3000 Metern besteht die Gefahr grundsätzlich an allen Hangexpositionen. Vereinzelt sind auch Fernauslösungen möglich“, so der Lawinenwarndienst Tirol.
Frischer Triebschnee als Gefahrenquelle
Neben den Schwachschichten im Altschnee stellen auch die jüngsten Schneeverfrachtungen ein Risiko dar. Am Donnerstag fielen verbreitet 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee, örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter. Starker Wind verfrachtete den frischen Schnee insbesondere in höheren Lagen und im Hochgebirge. Triebschneeansammlungen sollten beachtet werden!
Besondere Aufmerksamkeit sei in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten erforderlich. Mit zunehmender Höhe steigen sowohl die Anzahl als auch die Größe der Gefahrenstellen.
Wenige Informationen aus dem Gelände
Eine zusätzliche Herausforderung stellt die derzeit eingeschränkte Informationslage dar. Dem Lawinenwarndienst würden aktuell nur wenige Beobachtungen aus dem Gelände vorliegen. „Deshalb ist eine besonders gründliche Beurteilung der lokalen Verhältnisse notwendig“, so die Experten.
Nach den Schneefällen herrscht am Freitag in Tirol teils erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Dies betrifft vor allem höhere Lagen in den südlichen Teilen des Landes unter anderem mit der Samnaungruppe, Teile der Zillertaler Alpen sowie Osttirol mit einem Teil der Venedigergruppe.
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