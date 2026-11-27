Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat seinen Enkelinnen eine große Freude gemacht. „Ich habe ihnen Dirndl mit nach Hause gebracht, und meine kleinen Enkelkinder wollten sie gar nicht mehr ausziehen“, erzählte der 79-Jährige dem US-Magazin „People“.
Demnach rief er seine Tochter Katherine aus einem Geschäft in München an, um die Maße ihrer drei Kinder zu erfragen. Seine Enkelinnen trügen die Trachtenkleider „jeden Tag“, sagte Schwarzenegger – „ein Volltreffer“.
Schwarzeneggers älteste Tochter Katherine (36) und der Hollywoodstar Chris Pratt (47, „Jurassic World“) haben zwei Töchter, die vier und sechs Jahre alt sind, und einen zweijährigen Sohn. „People“ zufolge bekam der Bub Lederhosen mitgebracht – diese seien ihm wegen seiner Windeln allerdings etwas klein gewesen.
„Ich kaufe einfach Sachen“
Zum Thema Geschenke erklärte der „Terminator“-Star, er verschenke lieber, als selbst beschenkt zu werden. Er entdecke „das ganze Jahr über“ Dinge. „Ob ich nun in New York, in Paris oder in London bin – ich kaufe einfach Sachen.“
Der gebürtige Österreicher reist seit Jahren für das Münchner Oktoberfest nach Deutschland und hat es sich zur Tradition gemacht, dort alljährlich den Takt anzugeben. Auch in diesem Jahr hat er im Marstall-Festzelt die Band und die singende Menge dirigiert.
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