Nachdem sowohl in Wildvögeln entlang der Enns als auch in einer privaten Geflügelhaltung im Bezirk Perg in Oberösterreich das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen wurde, werden Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung durchgeführt als auch Risikogebiete festgelegt. Wichtig: Es besteht keine Gefahr der Infektion über Eier oder Fleisch.
In einer kleinen Geflügelhaltung im Bezirk Perg wurde das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Es handelt sich um eine kleine private Haltung von Gänsen und Hühnern. Ein Teil des Geflügelbestandes ist akut verendet, die Ergebnisse der Laboruntersuchungen bestätigten den Tierseuchenverdacht. Daher wurde am Freitag der restliche Tierbestand tierschutzgerecht getötet, informiert das Land OÖ. Da es sich um eine private Kleinsthaltung handelt, kann von der Einrichtung von Sperrzonen abgesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Eintrag des Erregers in den Tierbestand durch Wildvögel erfolgte.
Auch im Bereich der Enns
Im Rahmen des Wildvogelmonitorings wurde der Erreger auch bereits bei Wildvögeln im Bereich der Enns nachgewiesen, weshalb vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in ganz Österreich Risikogebiete festgelegt und in den Amtlichen Veterinärnachrichten veröffentlicht wurden.
Wo mehr als 50 Stück Geflügel gehalten werden
Als Gebiet mit erhöhtem Risiko wird das gesamte Bundesgebiet festgelegt, wodurch für alle Geflügelhalterbestimmte Biosicherheitsmaßnahmen verpflichtend umzusetzen sind, die den direkten und indirekten Kontakt zu Wildvögeln unterbinden sollen. Zusätzlich werden in Oberösterreich bestimmte Gemeinden in den Bezirken Linz Land, Perg, Urfahr-Umgebung, Steyr und Steyr-Land als Gebiet mit stark erhöhtem Risiko festgelegt. In diesen Gemeinden gilt für alle Geflügelhaltungen, in denen insgesamt mehr als 50 Stück Geflügel gehalten werden, die Stallpflicht. Es sind 14 Gemeinden betroffen.
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