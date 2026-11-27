In einer kleinen Geflügelhaltung im Bezirk Perg wurde das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Es handelt sich um eine kleine private Haltung von Gänsen und Hühnern. Ein Teil des Geflügelbestandes ist akut verendet, die Ergebnisse der Laboruntersuchungen bestätigten den Tierseuchenverdacht. Daher wurde am Freitag der restliche Tierbestand tierschutzgerecht getötet, informiert das Land OÖ. Da es sich um eine private Kleinsthaltung handelt, kann von der Einrichtung von Sperrzonen abgesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Eintrag des Erregers in den Tierbestand durch Wildvögel erfolgte.