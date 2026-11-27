Ein Auto kaufen und anschließend monatlich dafür bezahlen, bereits eingebaute Funktionen nutzen zu dürfen? Im US-Bundesstaat New York soll damit künftig Schluss sein. Gouverneurin Kathy Hochul unterzeichnete nun ein Gesetz, das es Automobilherstellern und Händlern untersagt, Verbrauchern nach dem Fahrzeugkauf Abonnementgebühren in Rechnung zu stellen.
Angesichts steigender Verbraucherpreise soll das neue Gesetz einer Mitteilung der Gouverneurin zufolge dem zunehmenden Trend entgegenwirken, dass Autohersteller Gebühren für die Aktivierung und Nutzung von integrierten Funktionen wie Sitzheizung, Navigationssystemen, Freisprecheinrichtungen und Entertainment-Optionen verlangen, die für Händler und Hersteller keine laufenden Kosten verursachen.
„Menschen, die ihr hart verdientes Geld für ein Auto ausgeben, sollten nicht noch mehr Geld für Ausstattungsmerkmale ausgeben müssen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten“, sagte Hochul. „Meine Botschaft an die Autohersteller ist klar: Dieses betrügerische Geschäftsmodell wird im Bundesstaat New York nicht toleriert. Finger weg von den Geldbeuteln der New Yorker!“
Angesichts der zunehmenden Komplexität von Fahrzeugen zielt das am 27. Februar 2027 in Kraft tretende Gesetz demnach darauf ab, „klare Regeln zur Verhinderung ausbeuterischer Praktiken zu etablieren und Gebühren nach dem Kauf als zukünftiges Geschäftsmodell der Automobilindustrie auszuschließen.“
Das Beispiel der Sitzheizung spielt auf den deutschen Autobauer BMW an, der bis zum September 2023 die Heizfunktion nur bei Abschluss eines Abos angeboten hatte. Die Akzeptanz der Kunden für diesen Dienst sei allerdings nicht sehr hoch gewesen, räumte das Unternehmen ein. Kunden hätten das Gefühl gehabt, „dass sie doppelt bezahlt haben.“
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