Das Beispiel der Sitzheizung spielt auf den deutschen Autobauer BMW an, der bis zum September 2023 die Heizfunktion nur bei Abschluss eines Abos angeboten hatte. Die Akzeptanz der Kunden für diesen Dienst sei allerdings nicht sehr hoch gewesen, räumte das Unternehmen ein. Kunden hätten das Gefühl gehabt, „dass sie doppelt bezahlt haben.“