Nicht Ammar Helac, der in den letzten Wochen Sturms verletzte Nummer eins Daniil Khudyakov im Tor ersetzt hatte, begann beim Emotionsduell in Hoffenheim, sondern Sturms Neo-Tormann Adam Stejskal. Für viele war der Wechsel überraschend gekommen, angekündigt hatte sich die Rochade im Vorfeld keineswegs. Für den 24-jährigen Tschechen war es auch die allererste Partie in einem Europacup. Bis dato hatte der ehemalige Salzburger, der mit Red Bull einst in der Champions- oder Europa League zwar schon öfter im Kader, nicht aber auf dem Feld war, nur in der Youth League (Finale 2022) mit Salzburg internationale Luft geschnuppert.