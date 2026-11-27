Beim 1:3 von Sturm in der Europa League bei Hoffenheim sorgte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch mit dem Einsatz von Tormann Adam Stejskal für die größte Überraschung des Abends. Warum der Coach im internationalen Kräftemessen auf den Tschechen setzte, wie es im Sturm-Tor weitergeht.
Nicht Ammar Helac, der in den letzten Wochen Sturms verletzte Nummer eins Daniil Khudyakov im Tor ersetzt hatte, begann beim Emotionsduell in Hoffenheim, sondern Sturms Neo-Tormann Adam Stejskal. Für viele war der Wechsel überraschend gekommen, angekündigt hatte sich die Rochade im Vorfeld keineswegs. Für den 24-jährigen Tschechen war es auch die allererste Partie in einem Europacup. Bis dato hatte der ehemalige Salzburger, der mit Red Bull einst in der Champions- oder Europa League zwar schon öfter im Kader, nicht aber auf dem Feld war, nur in der Youth League (Finale 2022) mit Salzburg internationale Luft geschnuppert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.