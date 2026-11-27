Der Boom rund um künstliche Intelligenz kennt derzeit kaum Grenzen. Milliarden fließen in neue Rechenzentren, Chips und KI-Unternehmen, die Börsenbewertungen großer Tech-Konzerne steigen. Doch was passiert, wenn sich die gewaltigen Investitionen nicht rechnen? Die Organisation Attac warnt in einem neuen Bericht vor einer möglichen KI-Blase, die weit über die Technologiebranche hinaus Folgen haben könnte – und letztlich auch Sparer und Pensionskassen treffen würde.
Unter dem Titel „KI – die größte Wette der Geschichte“ analysiert Attac Österreich die finanziellen Risiken des KI-Booms. Eine gefährliche Mischung aus hohen Börsenbewertungen, undurchsichtigen Finanzierungen und zunehmender Verschuldung könnte das Finanzsystem destabilisieren. Besonders kritisch sieht die Organisation, dass sich KI-Unternehmen zunehmend gegenseitig finanzieren.
Billionen für eine ungewisse Zukunft
Allein in den USA könnten sich die KI-Investitionen bis 2032 auf insgesamt 10,3 Billionen US-Dollar summieren. Das entspräche jährlich rund 3,6 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung und wäre ein historisch außergewöhnlicher Investitionsboom.
Damit sich diese Ausgaben bei einer angenommenen Rendite von zehn Prozent rechnen, müssten ab 2032 jährlich rund 3,7 Billionen Dollar Umsatz erwirtschaftet werden. Gemessen an den heutigen Umsätzen von OpenAI und Anthropic wäre dafür bis 2032 ein jährliches Wachstum von etwa 80 Prozent notwendig. Ob solche Erwartungen realistisch sind, sei fraglich.
Auch die Konzentration an den Börsen bereitet Sorgen. Laut Attac hängt mittlerweile mehr als die Hälfte des Börsenwerts des US-Leitindex S&P 500 an KI-Aktien. Ein Kursverlust von 25 Prozent bei den sieben größten Technologiekonzernen könnte demnach mehr als fünf Billionen Dollar an Börsenwert vernichten.
Finanzielle Verflechtungen als Risiko
Besonders problematisch sei die gegenseitige Finanzierung innerhalb der Branche. Zwischen 2021 und 2025 stammten laut Bericht 55 Prozent der Investitionen in KI-Unternehmen von anderen KI-Unternehmen. Dadurch werde es schwieriger, die tatsächliche wirtschaftliche Nachfrage einzuschätzen.
Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta hätten zudem zusammen rund drei Billionen Dollar für Rechenzentren und Chips zugesagt. Nur etwa ein Fünftel dieser Summe sei in ihren Bilanzen ausgewiesen, kritisiert Attac.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor hohen Gewinnerwartungen, zunehmender Verschuldung und undurchsichtigen Finanzierungsverflechtungen im KI-Sektor. Enttäuschungen könnten abrupte Kursverluste auslösen und auf andere Bereiche der Finanzmärkte übergreifen.
Auch Österreich ist betroffen
Die möglichen Folgen reichen laut Attac bis nach Österreich. Heimische Finanzinstitute hielten US-Wertpapiere im Umfang von rund 48 Milliarden Euro. 11,4 Milliarden Euro davon entfielen auf zehn große US-Technologiekonzerne, darunter Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia. Die Zahlen finden sich auch im Finanzstabilitätsbericht der Österreichischen Nationalbank (OeNB).
Ein Einbruch könnte daher auch Anleger und Vorsorgeprodukte treffen. Attac warnt vor Verlusten bei Sparern, Pensionskassen und Versicherungen. Sollten anschließend staatliche Rettungsmaßnahmen und Sparprogramme folgen, könnte die Allgemeinheit die Folgen gleich mehrfach tragen.
Allerdings bedeutet die hohe Verflechtung mit US-Technologieaktien nicht automatisch eine drohende Finanzkrise. Die OeNB beurteilt den heimischen Bankensektor grundsätzlich als widerstandsfähig. Indirekte Auswirkungen eines möglichen Börseneinbruchs seien aber nicht auszuschließen.
Attac fordert Baustopp für Rechenzentren
Die Organisation fordert angesichts der Risiken ein Moratorium für den Bau weiterer Rechenzentren sowie vollständige Transparenz über Schulden und Finanzierungen im KI-Sektor. Öffentliche Gelder dürften im Krisenfall keinesfalls zur Rettung von KI- und Finanzkonzernen eingesetzt werden.
Darüber hinaus verlangt Attac eine stärkere demokratische Kontrolle über den Ausbau und die Nutzung der KI-Infrastruktur sowie eine Zerschlagung der Marktmacht großer Technologiekonzerne durch kartellrechtliche Maßnahmen.
„Eine Technologie, die so viele Ressourcen verschlingt und Macht und Kapital in den Händen weniger Konzerne konzentriert, braucht demokratische Kontrolle“, erklärt Vera Mair, Autorin des Berichts von Attac Österreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.