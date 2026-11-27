Der Boom rund um künstliche Intelligenz kennt derzeit kaum Grenzen. Milliarden fließen in neue Rechenzentren, Chips und KI-Unternehmen, die Börsenbewertungen großer Tech-Konzerne steigen. Doch was passiert, wenn sich die gewaltigen Investitionen nicht rechnen? Die Organisation Attac warnt in einem neuen Bericht vor einer möglichen KI-Blase, die weit über die Technologiebranche hinaus Folgen haben könnte – und letztlich auch Sparer und Pensionskassen treffen würde.