Das Kunsthaus Bregenz (Vorarlberg) feiert im kommenden Jahr nicht nur seinen 30. Geburtstag, sondern auch die Kunst über Generationen hinweg. Nicht zu leugnen ist auch ein starker Bezug zu Frankreich – es wird jedenfalls spannend.
Das Kunsthaus Bregenz feiert im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen und lädt dazu drei künstlerische Positionen in den Zumthor-Bau. Apropos: Der deutsche Filmemacher Wim Wenders hat vom Schweizer Star-Architekten ein Porträt entworfen – die Doku „From Inside Out“ feierte bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere. Der Film läuft seit Donnerstag in den heimischen Kinos, gemeinsam mit dem Filmforum Bregenz präsentiert das KUB den Streifen am 25. Februar im Parktheater Lindau (19.30 Uhr).
Das Programm des kommenden Jahres feiert die Kunst über Generationen hinweg, zudem haben alle drei präsentierten künstlerischen Positionen Verbindungen zu Frankreich. Den Anfang macht die 1942 in Damaskus geborene Simone Fattal. Sie flüchtete aus dem Libanon nach Frankreich und in die USA. Dort gründete sie mit ihrer inzwischen verstorbenen Partnerin Etel Adnan den experimentellen Verlag Post-Apollo Press. Für das KUB plant sie eine Schau in vier Kapiteln mit ihren raumgreifenden Skulpturen, Gemälden und Objekten (6.2. bis 23.5.). Dabei werden Begriffe wie Migration, Gedächtnis, Exil und Vergänglichkeit verhandelt.
Ab 5. Juni zeigt die 1971 in Paris geborene Yto Barrada ihre Auseinandersetzung mit der Vorarlberger Textilindustrie. Barrada hat besonderes Interesse an Farben und dem Färben von Stoffen. Zudem will sie das KUB zum Klingen bringen. Erst heuer vertrat die Künstlerin, die auch kuratorische Projekte realisiert, Frankreich auf der Biennale in Venedig.
Zwischen Voodoo und Surrealismus endet das KUB-Jahr schließlich mit dem ebenfalls in Paris (1997) geborenen Pol Taburet. Er beschäftigt sich mit Verdrängung, Verrat und Ausgrenzung und entwirft dazu eindringliche Bilder und Skulpturen – zu sehen von 9. Oktober bis 23. Jänner. Als Bonus zeigt im Sommer die in Uruguay geborene Künstlerin Jill Mulleady ein riesenhaftes, eigens für das KUB gestaltetes Gemälde.
50.000 Besucher erwartet
Im ablaufenden Jahr haben bis 11. November genau 41.428 Interessierte den Weg ins KUB gefunden, bis Jahresende wird wohl die 50.000er-Marke geknackt werden. Im Jahr zuvor waren es rund 55.000 Besucher. Zugelegt hat das KUB online auf den unterschiedlichsten Kanälen. Eingenommen hat das Kunsthaus 880.000 Euro. 3,38 Millionen Euro hat das Haus an Förderungen vom Land erhalten – zudem 36.500 Euro Galerienförderung des Bundes.
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