Das Programm des kommenden Jahres feiert die Kunst über Generationen hinweg, zudem haben alle drei präsentierten künstlerischen Positionen Verbindungen zu Frankreich. Den Anfang macht die 1942 in Damaskus geborene Simone Fattal. Sie flüchtete aus dem Libanon nach Frankreich und in die USA. Dort gründete sie mit ihrer inzwischen verstorbenen Partnerin Etel Adnan den experimentellen Verlag Post-Apollo Press. Für das KUB plant sie eine Schau in vier Kapiteln mit ihren raumgreifenden Skulpturen, Gemälden und Objekten (6.2. bis 23.5.). Dabei werden Begriffe wie Migration, Gedächtnis, Exil und Vergänglichkeit verhandelt.