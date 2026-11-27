Er wolle die „Bubble“ rund um seine Mannschaft schützen, so Kompany am Freitagvormittag. „Ich kann euch nicht helfen bei dem Thema“, antwortete der Belgier entsprechend auf die Frage, wie er denn zu all den Aussagen – zuletzt von Joshua Kimmich – rund um Jamal Musiala stehe. „Wir trainieren in einem Umfeld, wo wir uns immer die Wahrheit sagen können. Diese Bubble gilt es zu schützen. Ich möchte kein Teil der Diskussionen sein. In meinem Kopf geht es nur um das Spiel in Hamburg - das ist das Einzige. Wenn ich das nicht vorlebe, kann ich die anderen nicht mitziehen.“