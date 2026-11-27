Natürlich war die Causa Musiala auch in der Bayern-Konferenz mit Vincent Kompany Thema. Viel konnten die anwesenden Journalisten aus dem Cheftrainer der Münchner allerdings nicht herauskitzeln ...
Er wolle die „Bubble“ rund um seine Mannschaft schützen, so Kompany am Freitagvormittag. „Ich kann euch nicht helfen bei dem Thema“, antwortete der Belgier entsprechend auf die Frage, wie er denn zu all den Aussagen – zuletzt von Joshua Kimmich – rund um Jamal Musiala stehe. „Wir trainieren in einem Umfeld, wo wir uns immer die Wahrheit sagen können. Diese Bubble gilt es zu schützen. Ich möchte kein Teil der Diskussionen sein. In meinem Kopf geht es nur um das Spiel in Hamburg - das ist das Einzige. Wenn ich das nicht vorlebe, kann ich die anderen nicht mitziehen.“
Voller Fokus auf HSV-Spiel
Würde er sich an den Diskussionen beteiligen, würde er nicht vorleben, was aktuell die Priorität ist. Nach zwei sieglosen Spielen in Serie trifft der deutsche Rekordmeister am Samstag auf Kompanys Ex-Klub HSV. Um – zumindest bis Sonntag – die Tabellenführung zurückzuerobern, müssen drei Punkte her.
Abseits des Sportlichen überschlagen sich in München die Schlagzeilen. Während Manuel Neuer nach der Trennung von seiner Ehefrau Anika, kurz nachdem diese ein gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte, in der Kritik steht, sorgen die Aussagen der Bayern-Funktionäre Uli Hoeneß Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge für Unruhe an der Säbener Straße.
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