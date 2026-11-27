Der Jungmusiker trat auf zahlreichen namhaften Konzertbühnen auf und erhielt in der Saison 2025/26 außerdem einen eigenen Zyklus im Musikverein. Und erst im Oktober erschien sein Debütalbum mit Werken von Schubert und Liszt auf dem Label „No Silence“ von Igor Levit, bei dem Sternath nicht nur studiert hatte, sondern mit dem er auch gut befreundet ist.