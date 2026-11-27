Das Karriere-Ende geschehe aus gesundheitliche Gründen, so sein Management. Der mehrfach ausgezeichnete Wiener Musiker brachte erst im Oktober sein Debütalbum bei Igor Levits neuem Label heraus.
Der Wiener Piano-Shootingstar Lukas Sternath muss mit nur 25 Jahren seine Karriere beenden. Er sei aus gesundheitlichen Gründen „mit sofortiger Wirkung nicht mehr in der Lage, seinen Beruf auszuüben“, ist auf der Website seines Managements zu lesen. Sternath müsse sich aus dem Konzertbetrieb zurückziehen, um seine körperliche und seelische Gesundheit zu schützen, wird informiert: „Dementsprechend müssen wir Ihnen mit großem Bedauern das Ende seiner Karriere mitteilen.“
Geboren 2001 in Wien, machte Sternath erstmals 2022 auf sich aufmerksam, als er sich mit 21 Jahren den 1. Preis beim 71. ARD-Musikbewerb im Fach Klavier sichern konnte. Weitere Würdigungen folgten – u.a. wurde er zum „ECHO Rising Star der Saison 2024/25“ und von der BBC zum „Radio 3 New Generation Artist 2025-2027“ gekürt. Außerdem erhielt er den „Terence Judd Hallé Award 2026“.
Der Jungmusiker trat auf zahlreichen namhaften Konzertbühnen auf und erhielt in der Saison 2025/26 außerdem einen eigenen Zyklus im Musikverein. Und erst im Oktober erschien sein Debütalbum mit Werken von Schubert und Liszt auf dem Label „No Silence“ von Igor Levit, bei dem Sternath nicht nur studiert hatte, sondern mit dem er auch gut befreundet ist.
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