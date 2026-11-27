Nur wenige Meter vom Goldenen Dachl entfernt befindet sich in der Sailergasse in der Innsbrucker Altstadt die Firma Pichler Pichler Goldschmieder. „Das Unternehmen haben wir 1983 gegründet“, blicken Andrea und Robert Pichler beim Besuch der „Krone“ auf die Anfänge zurück. 42 Jahre später war es an der Zeit, das Geschäft an die nächste Generation – also an Sohn Philip – zu übergeben.