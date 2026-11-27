„Hersteller von Produkten können nicht für jeden einzelnen Fall vorsätzlichen Missbrauchs zur Verantwortung gezogen werden“, betonte Kemp. Eine Leuchte am Brillengestell signalisiere zudem, wenn die Brille aufnehme. Er bestritt darüber hinaus, dass Meta Aufnahmen, die mit den Brillen in Europa gemacht wurden, für das KI-Training verwende. Im vergangenen Jahr haben Meta und EssilorLuxottica mehr als sieben Millionen smarte Brillen verkauft und beherrschen damit 80 Prozent des Weltmarktes.