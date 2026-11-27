Niederländische Verbraucherschutz- und Digitalrechtsgruppen wollen einen Verkaufsstopp für KI-gestützte Datenbrillen der Facebook-Mutter Meta erreichen. Die Geräte böten Trägern die Möglichkeit, andere Menschen ohne deren Wissen zu filmen, und verstießen damit gegen europäische Datenschutzregeln, argumentierten die Verbände am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Amsterdam.
Ein Verkaufsstopp wäre zwar auf die Niederlande beschränkt, könnte jedoch Signalwirkung entfalten. Die gemeinsam mit dem „Ray Ban“-Anbieter EssilorLuxottica entwickelten Brillen stehen weltweit in der Kritik. Ihre Nutzung ist in mehreren Staaten teilweise verboten.
Die Kläger, zu denen der größte niederländische Verbraucherverband Consumentenbond sowie die Organisation Offlimits gehören, fordern unter anderem, dass Meta Aufnahmen von Personen ohne deren Wissen verhindere. Zudem dürften die gesammelten Daten nicht für das Training Künstlicher Intelligenz genutzt werden.
Bis der US-Konzern diese Auflagen erfülle, müsse der Verkauf der smarten Brillen ausgesetzt werden. Für Verstöße beantragten sie Zwangsgelder von 100.000 Euro pro Tag und Fall, begrenzt auf 100 Millionen Euro. Eine Entscheidung soll spätestens am 24. Dezember fallen.
„Es werden heimliche Aufnahmen bei Prüfungen, in Umkleidekabinen, in Schwimmbädern, in Hotelzimmern und Krankenhäusern, aber auch auf Spielplätzen und an Stränden gemacht“, sagte Offlimits-Anwältin Karlijn Han in ihrem Eröffnungsplädoyer. „Jeder Eingriff in die Privatsphäre ist schlimmer als der vorherige.“
Meta weist die Vorwürfe zurück
Meta-Anwalt Bastiaan Kemp wies die Vorwürfe zurück und forderte das Gericht auf, die Klage abzuweisen. Die verlangten Maßnahmen schadeten rechtmäßigen Nutzern und kämen einem Produktrückruf gleich. Zudem wären Konkurrenzmodelle von einem Verkaufsstopp ausgenommen.
„Hersteller von Produkten können nicht für jeden einzelnen Fall vorsätzlichen Missbrauchs zur Verantwortung gezogen werden“, betonte Kemp. Eine Leuchte am Brillengestell signalisiere zudem, wenn die Brille aufnehme. Er bestritt darüber hinaus, dass Meta Aufnahmen, die mit den Brillen in Europa gemacht wurden, für das KI-Training verwende. Im vergangenen Jahr haben Meta und EssilorLuxottica mehr als sieben Millionen smarte Brillen verkauft und beherrschen damit 80 Prozent des Weltmarktes.
Erste Händler nahmen Brillen aus Verkauf
Die niederländische Datenschutzbehörde AP hatte Verbrauchern in diesem Monat vom Kauf abgeraten und die Geräte als unsicher für Nutzer und Umstehende bezeichnet. Die niederländische Einzelhandelskette Hans Anders setzte im Oktober den Verkauf von Meta-Ray-Ban-Brillen in den Niederlanden und Belgien aus.
Am Dienstag kündigte auch der Verbraucherzentrale Bundesverband in Deutschland rechtliche Schritte gegen Meta und Ray-Ban wegen mutmaßlicher Datenschutzverstöße an. Meta drohen zudem Sammelklagen in den USA wegen angeblich unzulässiger Weitergabe privater Bilder, die von den Brillen aufgenommen wurden.
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