„Das kommt jetzt überraschend. Vor allem für mich“, schreibt Norbert Oberhauser am Freitag auf Instagram – und gibt damit sein Aus beim ORF bekannt. Sein Vertrag wurde vom Sender nicht verlängert.
Seit 2019 moderierte Oberhauser „Studio 2“, war auch bei „Licht ins Dunkel“ als Moderator dabei und führte eine Zeit lang durch „Dancing Stars“. Doch damit ist jetzt Schluss, wie er in seinem Instagram-Posting erklärt. „Mitte nächsten Jahres wird meine Zeit beim ORF zu Ende gehen.“
Mit diesem Instagram-Posting gab Norbert Oberhauser bekannt, dass er ab Mitte nächsten Jahres nicht mehr für den ORF arbeiten wird:
Das sei nach vielen Jahren „natürlich ein Einschnitt“, gibt Oberhauser zu, erklärt aber: „Ich blicke jedoch mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit, viele besondere Begegnungen und unzählige schöne Momente zurück.“
„Weiß noch nicht, wie es weitergeht“
Erst im Juli wurde der 54-Jährige Papa von Zwillingen. In einer ersten Reaktion im Gespräch mit der „Krone“ meint Oberhauser nun ganz offen: „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.“
Auf Instagram fügt er jedoch hinzu, dass er sich nun auf „neue Herausforderungen“ freue und bis zu seinem endgültigen Abschied vom ORF „noch einmal Vollgas“ geben möchte.
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