Unbekannte Hacker haben im Online-Shop des Schuhhändlers Deichmann auf bestimmte Kundendaten zu Einkäufen zugegriffen. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Man habe den Zugriff unterbunden und die ausgenutzte Schwachstelle geschlossen, hieß es. „Der Umfang des Vorfalls ist begrenzt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen uns derzeit nicht vor.“
Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit. Nach APA-Informationen wurden auch Kundinnen und Kunden in Österreich von dem Vorfall informiert. Betroffen ist auch die Deichmann-Tochtergesellschaft Snipes. „Betroffene Kundinnen und Kunden werden direkt informiert“, erklärte eine Sprecherin.
Kreditkartennummern oder PayPal-Zugangsdaten nicht betroffen
Von dem Zugriff könnten unter anderem Vor- und Nachname, Rechnungs- und Lieferadresse, Rechnungen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer betroffen sein, so Deichmann. „Nicht betroffen sind Passwörter und Zugangsdaten zu Ihrem Kundenkonto sowie Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder PayPal-Zugangsdaten“, betonte das Unternehmen.
Die zuständigen Behörden wurden laut Deichmann informiert und Strafanzeige gestellt. Zusammen mit externen Sicherheitsexperten wolle man den Vorfall vollständig aufklären. „Wir setzen weitere technische und organisatorische Maßnahmen um, damit Ihre Daten noch besser geschützt sind“, versprach das Unternehmen weiter.
Betroffene Kunden sollen aufmerksam sein
Betroffene Kunden wurden gewarnt, dass sich Unbekannte jetzt per E-Mail, Brief oder Telefon als Deichmann SE ausgeben und dabei echte Angaben zu Bestellungen nennen könnten, um vertrauenswürdig zu wirken. Zahlungsaufforderungen sollten sorgfältig geprüft werden. „Achten Sie auf mögliche Phishing-Versuche und Identitätsmissbrauch“, hieß es weiter. Deichmann frage niemals per E-Mail, Telefon oder SMS nach Passwörtern oder Zahlungsdaten.
Deichmann ist einer der größten Schuhhändler der Welt. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Menschen. Es betreibt rund 4700 Filialen in 36 Ländern, darunter Österreich, sowie 40 Online-Shops.
Schweizer Sporthändler Ochsner ebenfalls im Visier von Hackern
Der Schweizer Sporthändler Ochsner Sport meldete kurz nach Deichmann ebenfalls einen Hackerangriff. Betroffen waren unter anderem Namen, Adressen und Rechnungen, wie aus einer Kundeninformation des Unternehmens vom Mittwoch hervorgeht.
Auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Angaben zur gewählten Zahlungsart wie Kreditkarte oder Twint seien vom Vorfall betroffen, hieß es weiter. Dagegen blieben Passwörter und Zugangsdaten zu Kundenkonten sowie Zahlungsdaten laut dem Unternehmen unberührt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen demnach bisher nicht vor.
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