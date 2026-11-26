Betroffene Kunden sollen aufmerksam sein

Betroffene Kunden wurden gewarnt, dass sich Unbekannte jetzt per E-Mail, Brief oder Telefon als Deichmann SE ausgeben und dabei echte Angaben zu Bestellungen nennen könnten, um vertrauenswürdig zu wirken. Zahlungsaufforderungen sollten sorgfältig geprüft werden. „Achten Sie auf mögliche Phishing-Versuche und Identitätsmissbrauch“, hieß es weiter. Deichmann frage niemals per E-Mail, Telefon oder SMS nach Passwörtern oder Zahlungsdaten.