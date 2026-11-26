Nun hat sich auch Joshua Kimmich in der Causa Musiala zu Wort gemeldet. Als „absolutes No-Go“ bezeichnete der Bayern-Kapitän die Aussagen der Klub-Führung nach der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Lille.
„Wir dürfen nicht vergessen, dass er in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, keine vier oder fünf Spiele am Stück gemacht hat. Deswegen ist es bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist. Und es ist auch verständlich, dass man sich als Verein Sorgen macht, weil die Krankheit eben da ist. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie das öffentlich kommuniziert wird. Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird“, fand Kimmich am Mittwochabend deutliche Worte.
„Natürlich ist der Verein immer das Höchste, worum es geht und ist größer als wir als Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“, so der 31-Jährige weiter.
Vertrag infrage gestellt
Hintergrund: Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen über den Vertrag des 23-Jährigen hatten zuletzt für großen Wirbel gesorgt. Das, was Musiala in Anbetracht seiner Erkrankung leisten kann, entspreche nicht dem Gehalt, das er in München verdient, so der allgemeine Tenor der Funktionäre.
Worte, die dem Trio zuletzt mächtig Gegenwind entgegenbrachten – mittlerweile sogar von den eigenen Spielern ...
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