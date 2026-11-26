„Wir dürfen nicht vergessen, dass er in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, keine vier oder fünf Spiele am Stück gemacht hat. Deswegen ist es bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist. Und es ist auch verständlich, dass man sich als Verein Sorgen macht, weil die Krankheit eben da ist. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie das öffentlich kommuniziert wird. Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird“, fand Kimmich am Mittwochabend deutliche Worte.