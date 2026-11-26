Paukenschlag in der National Football League! Aaron Rodgers ist nicht länger Quarterback der Pittsburgh Steelers. Die AFC-North-Franchise hat am Mittwoch die Trennung vom 42-Jährigen bekannt gegeben. Rodgers hatte zuvor öffentlich gegen Headcoach Mike McCarthy geschossen.
Bereits Anfang Oktober war es zu einem Eklat zwischen dem Quarterback und seinem Trainer gekommen, als sich Rodgers – im Live-TV nicht zu überhören – über die ausbleibende Ansage McCarthys aufregte, der wiederum mit einem „verdammtes Arschloch“ konterte. Auch danach dürfte sich die Beziehung der beiden nicht gerade verbessert haben.
„Fing an zu schnarchen“
In der „Pat McAfee Show“ packte Rodgers auf die Entlassung angesprochen nun über ein Quarterback-Meeting aus, zu dem der Head Coach unpünktlich erschienen sein dürfte. „Mike kam zu spät, setzte sich hin und fing innerhalb von zehn Minuten an zu schnarchen. Er wachte selbst davon auf, raschelte mit seinen Papieren herum und fünf Minuten später hörten wir ihn wieder schnarchen“, so der Spielmacher der Steelers, der die Situation offenbar zu Anlass genommen haben dürfte, den Streit voranzutreiben.
Eine von vielen Querelen zwischen Head Coach und Quarterback. Zu viel für den Klub, der Rodgers – 2011 mit den Green Bay Packers Super-Bowl-Champion – nun für die Tür setzte. Wie es für den Altmeister weitergeht, ist unklar. Die New England Patriots bräuchten etwa einen Ersatz für den verletzten Drake Maye, ob Rodgers in New England den Frieden hochhält ist hingegen eine andere Frage ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.