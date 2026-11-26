„Fing an zu schnarchen“

In der „Pat McAfee Show“ packte Rodgers auf die Entlassung angesprochen nun über ein Quarterback-Meeting aus, zu dem der Head Coach unpünktlich erschienen sein dürfte. „Mike kam zu spät, setzte sich hin und fing innerhalb von zehn Minuten an zu schnarchen. Er wachte selbst davon auf, raschelte mit seinen Papieren herum und fünf Minuten später hörten wir ihn wieder schnarchen“, so der Spielmacher der Steelers, der die Situation offenbar zu Anlass genommen haben dürfte, den Streit voranzutreiben.