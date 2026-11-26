In Litauen stehen derzeit fünf Männer vor Gericht, denen terroristische Handlungen vorgeworfen werden. Sie sollen Kurier-Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen versandt haben. Die Aktionen sollen von Personen mit Verbindungen zum GRU organisiert worden sein. In anderen Fällen wurden von den litauischen Behörden mehrere Personen wegen versuchter Brandstiftung und Vandalismus angeklagt, die sie im Auftrag und zugunsten des russischen Militärgeheimdiensts durchgeführt haben sollen. Der GRU wurde zudem für eine Vielzahl an Operationen im Westen verantwortlich gemacht.