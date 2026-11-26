Sorge um Annäherung Trumps an Putin

Trump hatte Putin bei einem Dreiergipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor rund einer Woche als seinen „Freund“ bezeichnet. NATO-Länder wie Deutschland sehen die Annäherung des US-Präsidenten an den Kremlchef mit Argwohn. Sie fürchten, Trump könne Zugeständnisse an Russland machen, um eine Friedenslösung in der Ukraine zu erreichen.