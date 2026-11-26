US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Sie hätten „erörtert, wie wichtig es ist, dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg – ob absichtlich oder unabsichtlich – ausweiten könnten“, erklärten beide am Mittwochabend laut Weißem Haus nach ihrem Treffen im Bundesstaat Florida.
Ebenso hätten sie betont, „wie wichtig es ist, so schnell wie möglich eine friedliche Beilegung des Krieges zu erreichen“. Trump hatte Rutte am Mittwoch auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Vor seinem Treffen mit dem US-Präsidenten hatte Rutte für einen harten Kurs gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin plädiert.
Sorge um Annäherung Trumps an Putin
Trump hatte Putin bei einem Dreiergipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor rund einer Woche als seinen „Freund“ bezeichnet. NATO-Länder wie Deutschland sehen die Annäherung des US-Präsidenten an den Kremlchef mit Argwohn. Sie fürchten, Trump könne Zugeständnisse an Russland machen, um eine Friedenslösung in der Ukraine zu erreichen.
Kremls Pläne zu Atomwaffen im All unter Kritik
Der NATO-Generalsekretär hatte erst zu Wochenbeginn den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin getroffen. Dabei kritisierte Rutte die jüngsten Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden. Merz zeigte sich zudem schockiert über Berichte, nach denen Russland die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum plant.
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