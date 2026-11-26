Ralf Schumacher ist überzeugt: Lewis Hamilton betreibt Psychospielchen gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc. „Er möchte ihn mental kaputtmachen“, so der Sky-Experte nach dem Crash der beiden Ferrari-Piloten beim Großen Preis von Las Vegas.
Der Haussegen hängt schief – und zwar gewaltig. Die internen Streitigkeiten bei Ferrari gipfelten vergangenen Sonntag in einer Berührung der beiden Boliden. Während Hamilton durch einen Dreher mehrere Positionen einbüßen musste, kassierte Leclerc einen Zehnsekundenstrafe – am Ende landeten die beiden auf den enttäuschenden Plätzen sieben und zehn.
„Er will mit aller Gewalt an die Nummer-1-Herrschaft“
Während der Ärger bei Teamchef Fred Vasseur immer größer wird, zeichnen sich auch bei den beiden Fahrern keine Friedensverhandlungen ab. „Lewis Hamilton führt Charles Leclerc total vor. Er will mit aller Gewalt an die Nummer-1-Herrschaft“, vermutet Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“ einen internen Machtkampf hinter den Streitereien. „Lewis Hamilton führt Charles Leclerc total vor. Er will mit aller Gewalt an die Nummer-1-Herrschaft.“
Besagte Renn-Situation sah der Deutsche wie folgt: „Charles Leclerc hat den Fehler in erster Linie gemacht, weil er natürlich dieses Überholmanöver gestartet hat. Bei genauem Hinschauen merkt man aber auch, dass Hamilton nicht nachgegeben und so getan hat, als hätte er Leclerc nicht bemerkt. Ich gehe davon aus, dass das Absicht war, weil das Rennen für ihn schon gelaufen war.“
Nun liege es ab Ferrari, den Streit zu schlichten – auch wenn der Rennstall dafür einen Fahrer als Nummer eins bestimmen muss. „Wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann muss sowieso einer gehen. Da gibt’s ja gar keine Zweifel“, so Schumacher.
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