Besagte Renn-Situation sah der Deutsche wie folgt: „Charles Leclerc hat den Fehler in erster Linie gemacht, weil er natürlich dieses Überholmanöver gestartet hat. Bei genauem Hinschauen merkt man aber auch, dass Hamilton nicht nachgegeben und so getan hat, als hätte er Leclerc nicht bemerkt. Ich gehe davon aus, dass das Absicht war, weil das Rennen für ihn schon gelaufen war.“