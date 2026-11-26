Die Beziehung der Hollywoodstars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten auf einer Flugreise gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von acht bis 15 Jahren waren. Die Scheidung wurde erst im Dezember 2024 amtlich.

Streit um Weingut

Der Rechtsstreit um das Weingut ging unterdessen weiter. Pitt warf Jolie unter anderem vor, sie habe ihren Anteil an der Immobilie ohne seine Einwilligung an Dritte verkauft. Jolie hielt Pitt vor, er habe im Zuge der Verhandlungen von ihr verlangt, eine Schweigevereinbarung zu unterschreiben. Damit hätte sich die Schauspielerin dazu verpflichten sollen, nicht öffentlich über den angeblichen Missbrauch durch Pitt an ihr oder den Kindern zu sprechen.