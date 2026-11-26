Zehn Jahre nach ihrer Trennung haben die Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) einen Rechtsstreit um ihr Weingut Château Miraval an der Côte d‘Azur beigelegt.
Im „besten Interesse unserer Familie“ hätten sie sich außergerichtlich geeinigt, teilten die Ex-Eheleute über ihr Sprecherteam mit. Weitere Angaben zu der Übereinkunft werde es nicht geben.
Jawort am Weingut
„Brangelina“ galt über viele Jahre als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin. Die Eltern von drei leiblichen Kindern und drei Adoptivkindern hatten sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) kennengelernt und gaben sich 2014 auf ihrem Weingut in Südfrankreich das Jawort.
Die Beziehung der Hollywoodstars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten auf einer Flugreise gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von acht bis 15 Jahren waren. Die Scheidung wurde erst im Dezember 2024 amtlich.
Streit um Weingut
Der Rechtsstreit um das Weingut ging unterdessen weiter. Pitt warf Jolie unter anderem vor, sie habe ihren Anteil an der Immobilie ohne seine Einwilligung an Dritte verkauft. Jolie hielt Pitt vor, er habe im Zuge der Verhandlungen von ihr verlangt, eine Schweigevereinbarung zu unterschreiben. Damit hätte sich die Schauspielerin dazu verpflichten sollen, nicht öffentlich über den angeblichen Missbrauch durch Pitt an ihr oder den Kindern zu sprechen.
Die mittlerweile erwachsenen Kinder sind, soweit öffentlich bekannt, auf Distanz zu ihrem Vater gegangen. Vier von ihnen haben offiziell den Nachnamen „Pitt“ aus ihrem Namen streichen lassen.
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