Nur ein paar Klicks reichen schon, um Burschen mit der Manosphere in Kontakt zu bringen. Dieser Social-Media-Blase, die Frauen, Gleichberechtigung und Vielfalt verachtet und eine hasserfüllte Männlichkeit propagiert. Selbst harmlose Fragen wie „Wie geht küssen?“ könnten sie auf diese abgründigen Irrwege führen, so Romeo Bissuti vom Männergesundheitszentrum MEN.
Noch bis zum 10. Dezember macht eine UNO-Kampagne Gewalt gegen Frauen zum Thema Nummer eins. Tage, in denen nicht nur Frauen aufstehen sollten, sondern vor allem Männer. Sie sollten als Vorbilder gegen diese toxische Männlichkeit ankämpfen.
Erst vor Kurzem ergab eine Studie, dass jeder zweite Mann zwischen 18 und 24 Jahren meint, dass „richtige Männer an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden“ und Gewalt manchmal notwendig sei. Gerade ihnen muss jemand zeigen, was echte Männlichkeit bedeutet. „Sei für dich und die anderen Personen in deinem Umfeld der beste Mann, der du sein kannst. Und das ist ein liebevoller, der allen Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt begegnet“, betont der Sänger und Schauspieler Paul Pizzeria in der Social-Media-Kampagne „Schweigen – Männer gegen Gewalt an Frauen“. 40 Prominente rufen dazu auf, bei Verdacht auf ein Fehlverhalten, ja schon bei schlechten Witzen und Anmachsprüchen nicht einfach wegzusehen, sondern das Schweigen zu brechen. Und viel lauter zu sein als das Urgeschrei der Manosphere.
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