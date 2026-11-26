Alkohol, zu wenig Abstand und ein fataler Zusammenstoß: Im Juni stellte sich ein Tiroler (34) nach zwei Bier auf seinen E-Scooter und krachte in Uderns im Tiroler Zillertal prompt in einen Rennradfahrer. Beide Männer kamen zu Sturz, der Radler erlitt Abschürfungen und Prellungen an Hüfte, Ellenbogen und Daumen.
An den Unfall, bei dem er 0,94 Promille im Blut hatte, konnte oder wollte sich der Angeklagte bei der Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht nicht mehr erinnern. Er habe einem Freund bei der Arbeit geholfen, zwei Bier getrunken und sei danach zum Einkaufen gefahren. „Ich bin irgendwann im Rettungswagen aufgewacht“, schilderte der 34-Jährige. Dass er den Unfall verursacht hatte, bestritt er aber nicht.
Auch Richterin Nadja Obwieser sah die Schuldfrage als geklärt an. Die Konsequenz: 2800 Euro unbedingte Geldstrafe! Eine bedingte Nachsicht komme wegen seiner Vorstrafen und der Alkoholisierung nicht infrage, stellte die Richterin klar. Das Urteil ist rechtskräftig.
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