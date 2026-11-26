An den Unfall, bei dem er 0,94 Promille im Blut hatte, konnte oder wollte sich der Angeklagte bei der Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht nicht mehr erinnern. Er habe einem Freund bei der Arbeit geholfen, zwei Bier getrunken und sei danach zum Einkaufen gefahren. „Ich bin irgendwann im Rettungswagen aufgewacht“, schilderte der 34-Jährige. Dass er den Unfall verursacht hatte, bestritt er aber nicht.