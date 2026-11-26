„Mit dem heutigen Beschluss erteilt die Bundesregierung der im Justizministerium eingerichteten Arbeitsgruppe ein klares politisches Mandat, rasch konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts vorzulegen“, so der Kern einer Aussendung der Justizministerin zur Verankerung des Konsensprinzips, auf das man sich jetzt im Ministerrat verständigt habe.
Eh schon ...
Zur Erinnerung: Anna Sporrer hat die Einführung von „Nur Ja heißt Ja“ im Strafrecht nach den Freisprüchen im „Fall Anna“ im Herbst 2025 angekündigt. Das war vor 14 Monaten!
Erst jetzt gibt es das Ja der Koalition dazu? Bei diesem (Schnecken-)Tempo muss einem angst und bange werden. Vor allem angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen im Land.
Wer hätte es noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten, dass zehn Burschen ein zwölfjähriges Kind in einem Hotelzimmer der Reihe nach sexuell benutzen? Wer, dass Mädchen im Wellenbecken von einer Gruppe Männern umzingelt, betatscht oder gar vergewaltigt werden?
Pläne, wie solch abstoßende Taten in Zukunft verhindert und unsere Kinder geschützt werden können, blieb die Regierung am gestrigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen schuldig. Ebenso wie die konkreten Gesetzesänderungen im Sexualstrafrecht.
Sporrer spricht in der Aussendung dennoch von einem „Durchbruch“, sieht ein „starkes Signal an alle Betroffenen“. Mit Verlaub: Derartige Worthülsen sind höchstens ein Warnsignal.
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