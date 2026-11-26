Mehr Bewusstsein bei Männern schaffen

Während sich Männer meist über gar nichts den Kopf zerbrechen müssen, sind die Vorkehrungsmaßnahmen der Frauen lang – vom geteilten Standort per Handy über den bewachten Drink gegen K.-o.-Tropfen bis zum Umweg um den dunklen Park. Hansas schmerzhafte Erkenntnis: „Warum müssen die alltäglichsten Dinge für Frauen so viel anstrengender sein? Da gibt es noch viel zu tun, auch in einem Land wie Österreich.“ Deshalb richtet der Publikumsliebling am Ende in einem Aufruf an Männer, die an einem österreichweiten Doku-Experiment teilnehmen wollen. Das Ziel: auch andere Lebenswelten wie Sport, Bildung oder Familie unter die Lupe zu nehmen.