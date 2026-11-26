In der neuen Dokumentation „Philipp will's GLEICH“ wirft Ö3-Star Philipp Hansa zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen unangenehme Fragen auf. Gleichzeitig zeigt er, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten von Frauen und Männern im Alltag sind.
„Nicht jeder Mann, aber immer ein Mann“ wurde in der Diskussion über Gewalt gegen Frauen schnell zum Slogan, um darauf hinzuweisen, dass zwar nicht alle Männer schlecht sind, aber viele Gewalttaten oder Übergriffe statistisch gesehen von Männern ausgehen. Eine Diskussion, die auch im Mittelpunkt der neuen YouTube-Mikro-Dokumentation „Philipp will’s gleich“ steht. Darin untersucht Ö3-Moderator Philipp Hansa die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen und Männern. Dabei durchläuft Hansa in 18 Minuten drei Stationen: einen Selbstverteidigungskurs für Frauen, eine Nacht an Wiener Ausgeh-Orten und schließlich den Heimweg.
Mehr Bewusstsein bei Männern schaffen
Während sich Männer meist über gar nichts den Kopf zerbrechen müssen, sind die Vorkehrungsmaßnahmen der Frauen lang – vom geteilten Standort per Handy über den bewachten Drink gegen K.-o.-Tropfen bis zum Umweg um den dunklen Park. Hansas schmerzhafte Erkenntnis: „Warum müssen die alltäglichsten Dinge für Frauen so viel anstrengender sein? Da gibt es noch viel zu tun, auch in einem Land wie Österreich.“ Deshalb richtet der Publikumsliebling am Ende in einem Aufruf an Männer, die an einem österreichweiten Doku-Experiment teilnehmen wollen. Das Ziel: auch andere Lebenswelten wie Sport, Bildung oder Familie unter die Lupe zu nehmen.
„Die Welt ist für Frauen und Männer unterschiedlich gebaut. Diese klaffenden Unterschiede wollen wir gemeinsam mit Philipp Hansa in einer unterhaltsamen, aber seriösen Entwicklungsreise aufzeigen, und im selben Zuge neue Vorbilder, Ideen und Ansätze für eine gleichgestelltere Gesellschaft liefern“, erklärt Julia Lewandowski von R&Studios, die das Format verantwortet. „Unser Anspruch ist es, auch mehr Bewusstsein bei Männern zu schaffen“, setzt R&Studios-Chefin Nadine Kriegelstein nach. Denn wie gesagt: nicht jeder Mann, aber immer ein Mann...
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