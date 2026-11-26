Die Interessen der Bürger werden im Nationalrat von 183 Abgeordneten vertreten, auf einen Volksvertreter kommen in etwa 50.000 Einwohner. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich klar im Mittelfeld. User „KroneLeser4140971“ möchte wissen: Braucht unser politisches System im Angesicht des Budgetdefizits tatsächlich 183 Nationalratsabgeordnete, oder sehen Sie hier Einsparungspotenzial?
In Österreich besteht der Nationalrat seit 1971 unverändert aus 183 Abgeordneten. Die Gesamtausgaben des Parlaments belaufen sich im Jahr 2026 auf 282,4 Millionen Euro. Neben den Bezügen der Nationalrats- und Bundesratsmitglieder und deren parlamentarischer Mitarbeiter beinhalten diese auch die Klubfinanzierung, die Parlamentsdirektion und deren Planstellen sowie den allgemeinen Betrieb des Parlamentsgebäudes.
Neben den 183 Nationalräten und 60 Bundesräten gibt es in den neun Bundesländern insgesamt 448 Landtagsabgeordnete, österreichweit also 691 Mandatare auf Bundes- und Landesebene zusammen. Im direkten Vergleich mit anderen EU-Staaten landet der österreichische Nationalrat damit in etwa im Durchschnitt:
Österreich:
183 Abgeordnete bei 9,2 Mio. Einwohnern,
rund 50.300 Einwohner pro Abgeordnetem
Ungarn:
199 Abgeordnete bei 9,6 Mio. Einwohnern,
rund 48.200 Einwohner pro Abgeordnetem
Tschechien:
200 Abgeordnete bei 10,9 Mio. Einwohnern,
rund 54.500 Einwohner pro Abgeordnetem
Schweden:
349 Abgeordnete bei 10,6 Mio. Einwohnern,
rund 30.400 Einwohner pro Abgeordnetem
Niederlande:
150 Abgeordnete bei 18 Mio. Einwohnern,
rund 120.000 Einwohner pro Abgeordnetem
Braucht es in Österreich 183 Abgeordnete, oder ließe sich hier Geld sparen? Könnte man Ihrer Meinung nach den Rotstift an anderer Stelle ansetzen, beispielsweise in den neun Landesparlamenten? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: