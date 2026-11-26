Die Interessen der Bürger werden im Nationalrat von 183 Abgeordneten vertreten, auf einen Volksvertreter kommen in etwa 50.000 Einwohner. Damit liegt Österreich im EU-Vergleich klar im Mittelfeld. User „KroneLeser4140971“ möchte wissen: Braucht unser politisches System im Angesicht des Budgetdefizits tatsächlich 183 Nationalratsabgeordnete, oder sehen Sie hier Einsparungspotenzial?