Verbraucher im Euroraum ziehen das Bezahlen mit Karte zunehmend dem Bargeld vor. Erstmals seit Erhebung vergleichbarer Daten 2016 hätten Kartenzahlungen in Geschäften Geldscheine und Münzen überholt, teilte die Europäischen Zentralbank auf Basis einer Befragung unter rund 51.500 Menschen mit.
Demnach entfielen 2026 an physischen Zahlungsorten 45 Prozent der Transaktionen auf Karten und 44 Prozent auf Bargeld. Der Anteil mobiler Zahlungen, etwa per Smartphone, stieg von sechs Prozent in der Vorgängerstudie 2024 auf neun Prozent.
Präferenzen stabil
Während sich das Zahlungsverhalten wandele, blieben die Präferenzen der Verbraucher im Euroraum stabil, so die EZB. Beim Bezahlen im Geschäft bevorzugten 54 Prozent Karten oder andere bargeldlose Verfahren, 22 Prozent zogen Bargeld vor. Knapp ein Viertel (23 Prozent) habe keine klare Präferenz, ergab die Umfrage, die in zwei Phasen im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 im gesamten Euroraum durchgeführt wurde.
„Digitale Zahlungsmittel gewinnen im Alltag an Bedeutung, doch für die Europäer ist vor allem die Wahlfreiheit entscheidend“, erklärte Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der EZB. „Die EZB wird auch künftig sicherstellen, dass die Bürger die Freiheit haben, ihre Zahlungsweise selbst zu wählen – indem sie Bargeld bewahrt und gleichzeitig die mögliche Einführung seines digitalen Pendants, des digitalen Euro, vorbereitet.“
Kaum jemand verzichtet ganz auf Bargeld
Eine große Mehrheit der Befragten legt laut Studie Wert darauf, verschiedene Zahlungswege nutzen zu können: 82 Prozent fänden es wichtig, digital bezahlen zu können, während 62 Prozent es schätzen, Bargeld zu nutzen. Nur drei Prozent gaben an, nie Bargeld zu verwenden.
Bargeld behaupte seine stärkste Position bei kleinen Beträgen und Zahlungen zwischen Privatpersonen, so die EZB. Karten würde aber für immer geringere Summen eingesetzt: Der durchschnittliche Betrag bei Kartenzahlungen sank demnach von 59 Euro 2019 auf 35 Euro 2026. Bei Zahlungen unter 20 Euro dominiere Bargeld. Dieses werde wegen seiner Privatsphäre geschätzt und um den Überblick über Ausgaben zu behalten. Für Karten sprächen aus Verbrauchersicht Komfort und Schnelligkeit.
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