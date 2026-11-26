Sturm erwartet heute Abend ein ganz besonderes Spiel – treffen die Steirer doch auf ihren Ex-Trainer Christian Ilzer. Sportlich ist in Graz noch Luft nach oben ...
Für Spieler wie Sturms Jürgen Heil, lange in Hartberg Anführer, einer Stadt mit nur rund 7000 Einwohnern, wird das heutige angekündigte Fan-Spektakel mit bis zu 7000 Grazer Fans speziell. „Man kann nur Danke sagen, dass sie uns Woche für Woche, auch in dieser schwierigen Phase, so unterstützen.“
„Schwierig“ trifft die Situation bei Sturm, aktuell nur noch Fünfter in der Bundesliga, ganz gut. Zuletzt steckte man intern, Sportchef, Trainer, Mannschaft, in Kleingruppen die Köpfe zusammen, Führungsspieler, auch Heil, sollen das Wort ergriffen haben. „Solche Phasen sind normal, das weiß jeder im Profifußball, das hab ich oft in meiner Karriere erlebt. Das Wichtigste ist, zusammenzubleiben und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen.“
„Der Weg ist der richtige“
Während es bei den Fans mittlerweile schon auch „lauter“ wird, sich viele auf Trainer Fabio Ingolitsch und Sportdirektor Michael Parensen eingeschossen haben, schob Präsident Christian Jauk jeglichen Gedanken in diese Richtung öffentlich einen Riegel vor. „Darum geht’s überhaupt nicht, jetzt müssen wir auf dem Platz die nötigen Millimeter finden.“ Solidarisch zeigte sich Hoffenheim-Sportchef Andi Schicker. „Der Weg, den Sturm geht, ist immer noch der richtige.“
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