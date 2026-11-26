„Schwierig“ trifft die Situation bei Sturm, aktuell nur noch Fünfter in der Bundesliga, ganz gut. Zuletzt steckte man intern, Sportchef, Trainer, Mannschaft, in Kleingruppen die Köpfe zusammen, Führungsspieler, auch Heil, sollen das Wort ergriffen haben. „Solche Phasen sind normal, das weiß jeder im Profifußball, das hab ich oft in meiner Karriere erlebt. Das Wichtigste ist, zusammenzubleiben und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen.“