Auf Garage gefallen
Amazon-Drohne liefert Shampoo – und stürzt ab
Kurioser Zwischenfall im US-Bundesstaat Michigan: Nachdem sie erfolgreich Shampoo geliefert hatte, kollidierte eine Lieferdrohne von Amazon mit einer Glasfaserleitung und stürzte auf eine Garage. Das Fluggerät hat ein Eigengewicht von rund 35 Kilogramm.
Als Amazon-Kunde James Brennan aus Huntington Woods durch eine Benachrichtigung des Versandhändlers erfuhr, dass die Lieferung seiner Bestellung per Drohne erfolgen sollte, war er sehr gespannt: Er ging nach draußen, um diese live mitzuverfolgen.
Er wollte den Moment auch auf Video festhalten und war fasziniert, wie präzise die Drohne das Paket ablieferte. Doch als das Fluggerät wieder abhob, kam sie nicht allzu weit. Sie verfing sich in Kabeln und stürzte auf ein Garagendach.
Der Sender WXYZ berichtete, dass die Drohne dabei einen ihrer Probeller und verfing sich sogar in einer Stromleitung. Mitarbeiter von Amazon sowie des Energieversorgers mussten schließlich anrücken, um das Fluggerät vom Dach zu holen.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt – am Garagendach entstand nur ein leichter Schaden. In der Nachbarschaft waren einige Haushalte vorübergehend ohne Internetverbindung.
Amazon verspricht, Vorfall zu untersuchen
Amazon betonte nach dem Unfall, dass solche Zwischenfälle äußerst selten vorkommen. Man kündigte Untersuchungen an und hofft dadurch, die Drohnenlieferung künftig verbessern zu können. Auch die Luftfahrtbehörde FAA sammelt Informationen zu dem Vorfall, leitete vorerst aber keine eigene Ermittlung ein.
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