Bei Arbeiten an einer Holzpresse erlitt ein Arbeiter (35) aus dem Kärntner Bezirk Spittal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen heftigen Stromschlag. Ein Arbeitskollege leitete die Rettungskette ein.
Ein 35-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal war spätnachts gerade dabei, Leimbinder an einer Holzpresse einzurichten. Dafür stieg er über ein Gelände in die Presse und bekam daraufhin einen Stromschlag, weil sich die Presse nach wie vor unter Spannung befand.
Ein Arbeitskollege fand den 35-Jährigen, verständigte sofort die Rettung und leistete Erste Hilfe. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in das Bezirkskrankenhaus Lienz. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
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