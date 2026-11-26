Eine Sperrstunde nach der anderen: St. Pöltens Fortgehszene musste in den vergangenen Monaten einige Rückschläge verkraften. Im Sommer 2025 schloss das legendäre Underground nach 25 Jahren, später folgte die Infinity Bar. Im September gingen schließlich nach zwei Jahrzehnten im BarRock die Lichter aus. Doch ausgerechnet in dessen ehemaligen Räumlichkeiten in der Andreas-Hofer-Straße kehrt nun wieder Leben ein: Am 11. Dezember feiert das neue Greys seine Eröffnung.