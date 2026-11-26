Underground, Infinity Bar und zuletzt BarRock: Im St. Pöltner Stadtzentrum mussten zuletzt gleich mehrere beliebte Nachtlokale zusperren. Doch jetzt gibt es endlich wieder Grund zur Freude für Nachtschwärmer! Am 11. Dezember öffnet mit dem Greys ein neues Pub seine Türen – mit vielen bekannten Gesichtern.
Eine Sperrstunde nach der anderen: St. Pöltens Fortgehszene musste in den vergangenen Monaten einige Rückschläge verkraften. Im Sommer 2025 schloss das legendäre Underground nach 25 Jahren, später folgte die Infinity Bar. Im September gingen schließlich nach zwei Jahrzehnten im BarRock die Lichter aus. Doch ausgerechnet in dessen ehemaligen Räumlichkeiten in der Andreas-Hofer-Straße kehrt nun wieder Leben ein: Am 11. Dezember feiert das neue Greys seine Eröffnung.
Sechs Köpfe und jede Menge Erfahrung
Hinter dem neuen Lokal stehen sechs Menschen, die eines verbindet: ihre Leidenschaft für Rock, Metal und das St. Pöltner Nachtleben. An der Spitze stehen die beiden Geschäftsführer Christian „Mecki“ Dörr und Mario Grguric.
Dörr ist in der heimischen Musikszene kein Unbekannter. Der Konzertveranstalter ist unter anderem Mitgründer des STP Metalweekend und von Tales from the Moshpit. Grguric wiederum bringt rund 20 Jahre Erfahrung aus Wiener Irish Pubs, Bars und der gehobenen Gastronomie mit.
Wir alle wollen einen Raum schaffen, den wir seit dem Ende von Underground und BarRock schmerzlich vermissen.
Die Betreiber des Greys
Mit an Bord sind außerdem July Fellner, Erich Hell sowie Melanie und Tim Sklenitzka. Auch sie sind seit Jahren in der Szene verwurzelt. July und Tim etwa stehen selbst bei der Metalband Aeons Of Ashes auf der Bühne.
Eigentlich sollte das Underground gerettet werden
Die Geschichte des Greys begann lange vor der geplanten Eröffnung. Schon nach der Schließung des Underground im Sommer 2025 hatten sich Dörr und einige seiner Mitstreiter zusammengetan, um den traditionsreichen Szenetreff zu retten. Ein Konzept war bereits ausgearbeitet, doch mit dem damaligen Verpächter kam keine Einigung zustande.
Als rund ein Jahr später auch das BarRock zusperrte, ergab sich eine neue Gelegenheit. Das ursprüngliche Konzept wurde wieder aus der Schublade geholt und an die neuen Räumlichkeiten angepasst.
Dass die Betreiber dabei nicht nur an wirtschaftliche Chancen denken, macht Dörr deutlich: „Wir alle wollen einen Raum schaffen, den wir seit dem Ende von Underground und BarRock schmerzlich vermissen. Und das geht sicherlich nicht nur uns so.“
BarRock-Wirt kehrt hinter die Theke zurück
Auch hinter der Bar werden Gäste auf vertraute Gesichter treffen. Der frühere BarRock-Wirt Stefan „Ste“ Weiss wird gelegentlich wieder selbst ausschenken. Zudem gehört ein ehemaliger Mitarbeiter des Underground zum neuen Team.
In den vergangenen Wochen wurde kräftig renoviert: Die Räume erhielten einen frischen Anstrich, die Bar wurde verändert und eine neue Schankanlage sowie Tontechnik angeschafft. Rund 120 Sitzplätze stehen zur Verfügung.
Pub-Quiz und Gastgarten geplant
Neben einer umfangreichen Getränkeauswahl sollen auch kleinere Speisen wie Flammkuchen, Ciabatta und veganes Gulasch angeboten werden. Ab Februar 2027 sind regelmäßige Veranstaltungen geplant, darunter Pub-Quiz-Abende. Auch Live-Musik und weitere Events sollen künftig zum Programm gehören. Im Sommer soll zudem der Gastgarten wieder öffnen.
Die offizielle Eröffnung wird am 11. und 12. Dezember gefeiert. Regulär geöffnet hat das Greys dann montags bis donnerstags von 16.30 bis 24 Uhr sowie freitags und samstags bis 1 Uhr. Sonn- und feiertags bleibt das Lokal geschlossen.
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