Notstand ausgerufen
Sturmchaos bedroht Thanksgivingfeierlichkeiten
Monsterwellen, Überschwemmungen und heftige Stürme: Ein drohendes Wetterchaos überschattet die Thanksgivingfeiern von Millionen Amerikanern. An der Westküste nahe San Francisco türmten sich bereits am Mittwoch gewaltige Wellen auf und setzten ganze Gebiete unter Wasser.
In New York wurde eine berühmte Parade anlässlich des Feiertags wegen Sturmwarnungen verschoben. In Teilen des gleichnamigen Bundesstaates wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen.
Neben reihenweisen Flugstreichungen und Straßensperrungen gibt es bereits jetzt Schäden an der Infrastruktur. Meterhohe Wellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt.
Im Küstenort Pacifica nahe San Francisco brach ein Teil eines wegen Baufälligkeit gesperrten Holzpiers in den Pazifik (siehe Bild und Video oben).
Warnung vor starken Winden und heftigem Regen:
Viele Strände wurden geschlossen, auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen des Hochwassers zeitweise gesperrt.
New Jersey ruft Notstand aus
Auch an der Ostküste wappnet man sich vor Stürmen und heftigen Regenfällen. Im Bundesstaat New Jersey wird mit großflächigen Stromausfällen gerechnet, die bis zum Wochenende andauern könnten. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung auf, möglichst am Tag vor Thanksgiving zu reisen, weil die Stürme am Feiertag noch heftiger ausfallen könnten. Sie rechnet mit vielen Straßensperrungen und Umleitungen.
Vorbereitungen in New Jersey laufen auf Hochtouren:
Auch die Bewohner der US-Hauptstadt Washington wurde in einer Warnmeldung aufgerufen, in bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac vorsichtig zu sein.
New Yorker Bürgermeister warnt
In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor Überschwemmungen an der Küste. Der Höhepunkt des Sturms werde voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet. Er warnte Autofahrer, durch überflutete Straßen zu fahren. Windböen könnten Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen.
Hier sehen Sie Mamdanis Video auf X:
Parade in New York abgesagt
Die berühmte „Macy‘s Thanksgiving Day Parade“ wurde aufgrund der Wetterprognosen zum ersten Mal in hundert Jahren verschoben. Sie soll nun am Samstag stattfinden. Neben Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Veranstaltung.
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