Viele Strände wurden geschlossen, auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen des Hochwassers zeitweise gesperrt.

New Jersey ruft Notstand aus

Auch an der Ostküste wappnet man sich vor Stürmen und heftigen Regenfällen. Im Bundesstaat New Jersey wird mit großflächigen Stromausfällen gerechnet, die bis zum Wochenende andauern könnten. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung auf, möglichst am Tag vor Thanksgiving zu reisen, weil die Stürme am Feiertag noch heftiger ausfallen könnten. Sie rechnet mit vielen Straßensperrungen und Umleitungen.