Da Top-Stürmer Harry Kane den Bayern für die nächsten Monate verletzungsbedingt fehlen wird, war im Champions-League-Spiel gegen Lille Kreativität gefragt. Trainer Vincent Kompany entschied sich, Konrad Laimer als Stürmer einzusetzen – und war mit der Leistung des ÖFB-Legionärs durchaus zufrieden ...