In der Nacht zum Donnerstag heulten in Hofkirchen im Traunkreis die Sirenen. Ein Mehrparteienhaus stand in Flammen, insgesamt 14 Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Laut ersten Informationen sollen drei Bewohner verletzt worden sein.
Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 2.19 Uhr. Am Balkon eines Mehrparteienhauses in Hofkirchen im Traunkreis war Feuer ausgebrochen, dass sich rasch auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte eilten zum Brandort. Laut ersten Informationen wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.
Kälte aus Herausforderung
Weitere elf Bewohner wurden im Gemeindezentrum von Hofkirchen betreut. Aufgrund der herrschenden Minusgrade wurde dort kurzfristig eine Anlaufstelle eingerichtet, um die Betroffenen vor der Kälte zu schützen. Die Straße war im Bereich der Einsatzstelle zeitweise gesperrt, beziehungsweise erschwert passierbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.