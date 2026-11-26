Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 2.19 Uhr. Am Balkon eines Mehrparteienhauses in Hofkirchen im Traunkreis war Feuer ausgebrochen, dass sich rasch auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte eilten zum Brandort. Laut ersten Informationen wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.