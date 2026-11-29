Die SPÖ liegt in Umfragen bei rund 15 Prozent, obwohl sie in historischen Nationalratswahlen dreimal 50 Prozent der Stimmen hatte. Seit der Wahl 2002 – also seit rund einem Vierteljahrhundert – ging es fast nur bergab. Markus Marterbauer soll es nun richten. „Krone“-Politikexperte Peter Filzmaier analysiert eine Herkulesaufgabe.