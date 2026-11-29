1982 inszenierte Hajek mit der erfolgreichen Komödie „Sei zärtlich, Pinguin“ mit Marie Colbin seinen ersten Spielfilm. 1983/84 entstand „Helnwein“, ein Porträt des umstrittenen Fotorealisten, das u.a. mit dem „Grimme“-Preis und dem „Eduard Rhein“-Preis prämiert wurde. 1986/87 war Hajek Co-Autor, Regisseur und Produzent der TV-Serie „Mozart und Meisel“, es folgte eine szenische Collage über den Karikaturisten Manfred Deix unter dem Titel „Küss die Hand“ (1987).