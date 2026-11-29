Der Autor, Produzent und Regisseur Peter Hajek ist am Freitagabend im Alter von 85 Jahren nach langem schwerem Leiden verstorben. Er war Mitbegründer und -besitzer der Mungo Filmproduktionsfirma, die unter anderem für „Komissar Rex“ bekannt war.
Hajek wurde am 19. Juli 1941 in Wien geboren und begann seine berufliche Laufbahn als Journalist. Seine erste TV-Inszenierung vor einer Reihe von Fernsehshows war ein André Heller-Porträt, das wesentlich zur Karriere des Liederpoeten beitrug.
1967 gründete er gemeinsam mit Helmuth Dimko die Mungo Film. Mit Dimko gestaltete er seither die mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnete ZDF/ORF-Sendereihe „Apropos Film“, einen weiteren Erfolg landete er als Autor der „Bambi“-prämierten ORF-Fernsehshow „Wünsch dir was“.
1982 inszenierte Hajek mit der erfolgreichen Komödie „Sei zärtlich, Pinguin“ mit Marie Colbin seinen ersten Spielfilm. 1983/84 entstand „Helnwein“, ein Porträt des umstrittenen Fotorealisten, das u.a. mit dem „Grimme“-Preis und dem „Eduard Rhein“-Preis prämiert wurde. 1986/87 war Hajek Co-Autor, Regisseur und Produzent der TV-Serie „Mozart und Meisel“, es folgte eine szenische Collage über den Karikaturisten Manfred Deix unter dem Titel „Küss die Hand“ (1987).
Von 1988 bis 1992 schrieb er gemeinsam mit Peter Moser die zwölfteilige TV-Serie „Wenn das die Nachbarn wüssten“, bei der er ebenfalls Regie führte. Und ebenfalls mit Moser schrieb Hajek seit 1992 die TV-Erfolgsserie „Kommissar Rex“. Im Jahr 2000 bekam er das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.
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