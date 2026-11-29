Mit dem 3:2-Auswärtssieg beim GAK wendeten die Altacher eine „Jahresblamage“ ab – nur zehn Tage fehlten den Rheindörflern, um ein ganzes Jahr sieglos auf fremdem Terrain zu bleiben. Außerdem trafen im Mai 2025 zuletzt zwei Stürmer in einem Spiel.
War das wirklich der SCR Altach, der am Freitagabend mit einem 3:2 beim GAK den ersten Auswärtssieg dieser Saison feierte? Man konnte den eigenen Augen kaum trauen, die Mannschaft, die gemeinhin als Chancenvergeber ersten Ranges gilt, brauchte nur vier Torschüsse, um drei Treffer zu erzielen. Sechs weitere Male trafen die Rheindörfler das Tor nicht. Der GAK versuchte es mit 29 Schüssen, 13 davon gingen aufs Tor. Zwölfmal war Dejan Stojanovic nicht zu bezwingen und wurde so zum Matchwinner, einmal rettete der Pfosten. Auch sonst gab es Fakten, die das Duell in Graz prägten.
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