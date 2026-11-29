Und Hunderte Bomben
Russland feuerte in einer Woche 1960 Drohnen ab
Russische Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper mit.
In Charkiw seien bei einem russischen Angriff neun Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, teilten die Behörden mit. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden von einer getöteten Frau bei einem Gleitbombenangriff auf Saporischschja berichtet.
140 russische Drohnenangriffe
Unter insgesamt fünf Verletzten sei auch die 14 Jahre alte Tochter der Toten, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die ukrainische Flugabwehr sprach am Sonntag in der Früh von 140 russischen Drohnenangriffen im Land. Dabei seien 101 abgewehrt worden.
Energieversorgung im Visier
Selenskyj warf Russland vor, angesichts des nahenden Winters gezielt die Energieversorgung und kritische Infrastruktur anzugreifen. Es habe Angriffe auf Umspannwerke in mehreren Regionen gegeben. „In dieser Woche hat Russland mehr als 1960 Drohnen, über 1600 Gleitbomben und acht Raketen auf die Ukraine abgefeuert.“
Russland meldet massive ukrainische Angriffe
Die Ukraine führte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erneut auch Gegenschläge mit Drohnen aus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass in der Nacht auf Sonntag 1017 ukrainische Drohnen abgefangen und vernichtet worden seien. Das wären deutlich mehr als in den vergangenen Tagen.
Allein Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 542 ukrainischen Drohnen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Kriegsparteien nicht unmittelbar überprüfbar. Zu Schäden machte die russische Seite keine Angaben.
Waffenstillstand angeboten
Selenskyj schlug in einem Interview des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera erneut einen Waffenstillstand entlang der Frontlinie vor. Es sei für die Ukraine ein „großer Kompromiss“, die Kampfhandlungen an der Frontlinie zu beenden und dann in Friedensverhandlungen zu treten.
Russland lehnt ein solches Vorgehen ab und will nach Kremlangaben erst den Konflikt zwischen Moskau und Kiew grundsätzlich gelöst haben, bevor es einem Waffenstillstand zustimmt.
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