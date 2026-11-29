Russland meldet massive ukrainische Angriffe

Die Ukraine führte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erneut auch Gegenschläge mit Drohnen aus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass in der Nacht auf Sonntag 1017 ukrainische Drohnen abgefangen und vernichtet worden seien. Das wären deutlich mehr als in den vergangenen Tagen.