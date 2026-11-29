Wehmut schwing mit

Auch, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen – vor allem das Schenken bereitet der Österreicherin mit moldawischen Wurzeln viel Freude. Doch Weihnachten ist für Sofia längst nicht nur eine Zeit der Freude, auch ein wenig Wehmut schwingt mit. Während die Feiertage früher selbstverständlich im Kreise der Familie des Mannes verbracht worden waren, ist seit dem Tod der Schwiegermutter und zwei weiteren Schicksalsschlägen im Vorjahr vieles anders. Das Fest hatte man daher im Vorjahr in London verbracht, „weil es sich komisch angefühlt hat“.