Sofia Polcanova, zweifache Tischtennis-Europameisterin aus Linz, freut sich nach einem intensiven Jahr bereits auf die Weihnachtszeit - wichtige Personen fehlen jedoch. Weshalb besonders in der besinnlichen Jahreszeit auch Wehmut mitschwingt.
Einmal ganz tief durchatmen und Abstand von der Tischtennisplatte gewinnen. Für Sofia Polcanova ist das in der heurigen Adventszeit wichtiger denn je. Sportlich lief es nicht nach Wunsch, die vielen Reisen und Wettkämpfe haben Kraft gekostet. „Ich bin momentan ein bisschen müde“, gesteht die zweifache Europameisterin, die sich in den nächsten zwei Wochen bewusst Urlaub nimmt und zwei Stunden nach dem „Punschgeflüster“ mit der „Krone“ ins wärmere Barcelona geflogen ist.
Wehmut schwing mit
Auch, um sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen – vor allem das Schenken bereitet der Österreicherin mit moldawischen Wurzeln viel Freude. Doch Weihnachten ist für Sofia längst nicht nur eine Zeit der Freude, auch ein wenig Wehmut schwingt mit. Während die Feiertage früher selbstverständlich im Kreise der Familie des Mannes verbracht worden waren, ist seit dem Tod der Schwiegermutter und zwei weiteren Schicksalsschlägen im Vorjahr vieles anders. Das Fest hatte man daher im Vorjahr in London verbracht, „weil es sich komisch angefühlt hat“.
Erinnerung an Papa
Auch die Erinnerung an ihren 2015 verstorbenen Vater begleitet sie gerade in dieser Zeit ganz besonders. Seinen Weg möchte sie eines Tages selbst weitergehen: „Mein Traum war schon immer, einmal Trainerin zu werden, wie es mein Papa für mich war!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.