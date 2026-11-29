Am Dienstag bringt Hochdruckeinfluss ruhiges und teils sonniges Wetter. Über den Niederungen im nördlichen Alpenvorland, dem Donauraum sowie in südlichen Beckenlagen und inneralpin halten sich Nebel- und Hochnebelfelder aber oft auch hartnäckig und lösen sich tagsüber nur zögerlich auf. Abseits der Nebelzonen scheint aber meist die Sonne, nur hohe Schleierwolken ziehen durch. Der Wind weht im östlichen Flachland teils mäßig aus Südost bis Süd. Von minus 13 bis minus drei Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf minus sechs bis plus fünf Grad.