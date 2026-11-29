Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Wien-Floridsdorf gibt es nun neue Entwicklungen: Die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes, die den Polizisten am Freitagabend noch blutverschmiert die Wohnungstür geöffnet hatte, legte am Sonntag ein Geständnis ab.
Hintergrund der Bluttat dürften wiederkehrende Streitigkeiten gewesen sein. Wie bereits berichtet, waren die Beamten am Freitag gegen 23.30 Uhr zu einer Wohnung in Floridsdorf gerufen worden. Dort fanden sie den 35-Jährigen mit einer Stichverletzung am Oberkörper am Boden liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.
Zunächst widersprüchliche Angaben
Die 31-jährige Polin, die mit ihren beiden Töchtern in der Wohnung lebte, verhielt sich während des Einsatzes immer aggressiver. Sie beschimpfte die Beamten und trat nach einem Polizisten.
Aufgrund ihres emotionalen Ausnahmezustands konnte sie zunächst keine seriösen Angaben dazu machen, was geschehen war. Ihre ersten Aussagen passten nicht gerade zum Spurenbild in der Wohnung. Ein Alkoholtest ergab bei der Verdächtigen über zwei Promille.
Streitigkeiten dürften Hintergrund der Bluttat sein
Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde die Frau von den Ermittlern einvernommen. Bei ihrer zweiten Einvernahme zeigte sich die 31-Jährige schließlich geständig. Ihren Angaben zufolge dürfte es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Ex-Lebensgefährten gekommen sein.
Auch das vorläufige Obduktionsergebnis deutet auf Fremdverschulden hin. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde bereits sichergestellt. Die 31-Jährige wird noch im Laufe des Sonntags in eine Justizanstalt eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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