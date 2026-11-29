Zunächst widersprüchliche Angaben

Die 31-jährige Polin, die mit ihren beiden Töchtern in der Wohnung lebte, verhielt sich während des Einsatzes immer aggressiver. Sie beschimpfte die Beamten und trat nach einem Polizisten.

Aufgrund ihres emotionalen Ausnahmezustands konnte sie zunächst keine seriösen Angaben dazu machen, was geschehen war. Ihre ersten Aussagen passten nicht gerade zum Spurenbild in der Wohnung. Ein Alkoholtest ergab bei der Verdächtigen über zwei Promille.