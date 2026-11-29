Ersthelfer holten junge Frau aus dem Wrack

Gegen 19.51 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall gerufen. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Der schwerbeschädigte Wagen des 50-Jährigen stand quer auf der Bundesstraße, das ebenfalls stark beschädigte Auto der 21-Jährigen befand sich im angrenzenden Feld.