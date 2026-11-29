Tödlicher Verkehrsunfall Samstagabend im Bezirk Krems in NÖ: Zwei Autos kollidierten auf der B34 bei Hadersdorf am Kamp. Für eine 21-jährige Lenkerin kam jede Hilfe zu spät. Ein 50-jähriger Autofahrer wurde verletzt ins Spital gebracht. Sein Alkotest verlief positiv.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend auf der B34 in Hadersdorf am Kamp ein Todesopfer gefordert. Eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln verlor dabei ihr Leben. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Krems wurde verletzt. Bei ihm schlug der Alkotest positiv an.
Ersthelfer holten junge Frau aus dem Wrack
Gegen 19.51 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall gerufen. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Der schwerbeschädigte Wagen des 50-Jährigen stand quer auf der Bundesstraße, das ebenfalls stark beschädigte Auto der 21-Jährigen befand sich im angrenzenden Feld.
Zwei nachkommende Autofahrer hielten an, holten die junge Frau aus ihrem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 kämpfte um ihr Leben. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Die 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Positiver Alkotest
Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Krems gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Unfallhergang noch unklar
Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Ersthelfer hatten den Unfall selbst nicht beobachtet, sondern waren erst danach zur Unfallstelle gekommen. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge an.
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